«Аппаратная диверсия»: Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом 

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал «фейком» информацию о том, что он разрешил региональным чиновникам летать бизнес-классом. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом класс», — написал он.

Накануне на региональном портале правовой информации был опубликован документ, отменяющий запрет бывшего главы края Сергея Фургала на перелеты бизнес-классом за счет бюджета. Тогда же Михаил Дегтярев в своем инстаграме напомнил подписчикам, что хабаровские чиновники «должны бывать регулярно в столице, встречаться с федеральными коллегами, отстаивать интересы края».

В пресс-службе регионального правительства появление этого постановления назвали самодеятельностью. «Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — пообещали в правительстве.

Летать бизнес-классом хабаровским чиновникам запретил арестованный губернатор края Сергей Фургал, который вот уже месяц находится в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей. Тогда он объяснил свое решение тем, что перелет чиновников бизнес-классом за счет бюджетных средств края — несправедливость по отношению к большинству жителей региона.