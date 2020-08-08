Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом 

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило уровень суверенного кредитного рейтинга России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в официальном сообщении организации.

В агентстве предполагают, что по итогам 2020 года уровень ВВП в России упадет на 5,2% на фоне общего кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. На снижение этого показателя значительно повлияет и вынужденное сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Ожидается, что к 2021 году рост ВВП составит 3,6%, а в 2022 году — 2,5%.

«Стабильный прогноз отражает мнение Fitch о том, что политика России в ответ на беспрецедентный шок, вызванный пандемией, и волатильность цен на нефть будет способствовать укреплению макроэкономической стабильности», — считают эксперты.

Аналитики также отметили «разумную налогово-бюджетную политику» российских властей и гибкость обменного курса. В свою очередь глава российского Минфина Антон Силуанов отметил, что сохранение рейтинга Fitch на прежнем уровне означает, что в России удалось выстроить устойчивую макроэкономическую конструкцию, которая и в период потрясений способна адекватно реагировать на изменения.