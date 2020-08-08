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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило уровень суверенного кредитного рейтинга России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в официальном сообщении организации.
В агентстве предполагают, что по итогам 2020 года уровень ВВП в России упадет на 5,2% на фоне общего кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. На снижение этого показателя значительно повлияет и вынужденное сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Ожидается, что к 2021 году рост ВВП составит 3,6%, а в 2022 году — 2,5%.
«Стабильный прогноз отражает мнение Fitch о том, что политика России в ответ на беспрецедентный шок, вызванный пандемией, и волатильность цен на нефть будет способствовать укреплению макроэкономической стабильности», — считают эксперты.
Аналитики также отметили «разумную налогово-бюджетную политику» российских властей и гибкость обменного курса. В свою очередь глава российского Минфина Антон Силуанов отметил, что сохранение рейтинга Fitch на прежнем уровне означает, что в России удалось выстроить устойчивую макроэкономическую конструкцию, которая и в период потрясений способна адекватно реагировать на изменения.