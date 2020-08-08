онлайн
Случаев в РФ — 877 135 (+ 5 241), смертей — 14 725. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели9 материалов
- Выборы в Беларуси. Главное9 материалов
- Виталий Шкляров — о Беларуси3 материала
Свежий выпуск
№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
СК возбудил новое уголовное дело из-за портрета Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело из-за публикации фотографий Адольфа Гитлера во время акции «Бессмертный полк онлайн». О новом деле о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) сообщает пресс-служба правоохранительной структуры.
Фигурантом дела о публикации фотографий нацистского лидера во время памятной акции, которая из-за пандемии прошла онлайн, стал житель Воронежа Александр Хорошильцев.
Правоохранители подозревают, что «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге», он загрузил на сайт проекта фотографию Гитлера и подписал ее как «Шикльгрубер Адольф Алоисович». Хорошильцева уже допросили, силовики изъяли у него электронные носители информации.
Это уже десятое уголовное дело, возбужденное СК после появления на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистов в ряду с изображениями героев Великой Отечественной войны. Фигурантами дел о реабилитации стали 28-летний житель Якутии, Дмитрий Бородаенко из Кемерово, Максим Гусев и Даниил Шестаков из Перми, Мухаммед Эль-Айюби из Казани, опубликовавший фотографию генерала Власова, и другие.