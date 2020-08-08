В Хабаровске вновь прошла акция в поддержку Сергея Фургала

Жители Хабаровска вышли на очередной субботний митинг в поддержку арестованного по делу об организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Прямую трансляцию с городских улиц ведет телеканал «Дождь».

Люди прошли по центральным улицам и собрались у здания администрации. Держа в руках плакаты и флаги они вновь потребовали честного суда для Сергея Фургала в его регионе. Кроме того, жители города высказывали свое недовольство и деятельностью врио губернатора Михаила Дегтярева, который накануне предложил вернуть хабаровским чиновникам возможность летать бизнес-классом. «Нам Фургал надежду дал, Дегтярев ее забрал», — скандировали протестующие.

Это уже 29-й день протестных акций, которые начались практически сразу после задержания экс-губернатора. По оценкам властей, на площадь собрались около 2,8 тысячи человек. Журналисты отмечают, что людей гораздо больше. Акции солидарности с Хабаровском сегодня также прошли в Комсомольске-на-Амуре и в Новосибирске.

Экс-губернатора Хабаровского края задержали в начале июля, увезли в Москву и обвинили в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Президент Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Жители региона вот уже месяц продолжают выходить на масштабные акции в поддержку арестованного чиновника.