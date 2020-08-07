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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
Десять столичных ресторанов закрыли из-за несоблюдения эпидемиологических требований
В Москве закрыли десять ресторанов и кафе за несоблюдение мер безопасности, введенных для профилактики распространения коронавируса в стране. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Кроме того, на владельцев около 1000 столичных заведений составили административные протоколы из-за санитарных нарушений.
Претензии проверяющих вызвали несоблюдение посетителями ресторанов и кафе социальной дистанции, нехватка на месте масок и перчаток для персонала, а также отсутствие обеззараживающих средств. Некоторые заведения проигнорировали требование расставить столики на расстоянии полутора метров друг от друга и установить в помещениях ультрафиолетовые облучатели.
На прошлой неделе в Москве сотрудники правоохранительных органов провели рейды по продуктовым магазинам и метро. В результате более 6 тысяч предприятий торговли получили штрафы за несоблюдение санитарных правил на общую сумму более 300 миллионов рублей. В общественном транспорте пассажирам выписывали штрафы за отсутствие масок и перчаток.
Показатель ежедневного прироста новых заболевших в столице в последнюю неделю колебался в районе 700 человек в день. Всего сейчас в городе зафиксировано более 54 тысяч активных случаев, с начала пандемии непосредственно от инфекции скончались 4 546 жителей Москвы.