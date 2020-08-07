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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
В Минске задержали доверенное лицо Светланы Тихановской
В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Андрея Смоленчука. Об этом сообщает телеграм-канал кандидата на пост президента.
Вместе со Смоленчуком в РОВД увезли его жену Жанну Мякиш. Причины их задержания пока что неизвестны. Как отмечает Tut.by, в воскресенье задержанный планировал отправиться на избирательный участок в качестве наблюдателя.
Сегодня сторонники альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси призвали автомобилистов принять участие в акции в поддержку задержанных в Минске звукорежиссеров Владислава Соколова и Кирилла Галанова, которые на провластном мероприятии внезапно включили песню Виктора Цоя «Перемен». Жителям столицы Беларуси предложили приехать на проспект Независимости и включить эту же композицию в своих машинах. В ответ милиция спешно перекрыла центр города и даже начала задерживать велосипедистов.
Напомним, накануне милиция задержала главу избирательного штаба Светланы Тихановской Марию Мороз. После разъяснительной беседы ее отпустили. Сегодня также был задержан начальник штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков.
После того, как ЦИК отстранил от участия в выборах экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Светлана Тихановская объединилась с его штабами и стала сильнейшим соперником Александра Лукашенко на выборах президента, которые состоятся уже в это воскресенье — 9 августа. На прошлой неделе в Минске на митинг в ее поддержку собрались рекордные 63 тысячи человек
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