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№ 84 от 7 августа 2020

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В Минске задержали доверенное лицо Светланы Тихановской 

Общество417

417
 

В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Андрея Смоленчука. Об этом сообщает телеграм-канал кандидата на пост президента.

Вместе со Смоленчуком в РОВД увезли его жену Жанну Мякиш. Причины их задержания пока что неизвестны. Как отмечает Tut.by, в воскресенье задержанный планировал отправиться на избирательный участок в качестве наблюдателя.

Сегодня сторонники альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси призвали автомобилистов принять участие в акции в поддержку задержанных в Минске звукорежиссеров Владислава Соколова и Кирилла Галанова, которые на провластном мероприятии внезапно включили песню Виктора Цоя «Перемен». Жителям столицы Беларуси предложили приехать на проспект Независимости и включить эту же композицию в своих машинах. В ответ милиция спешно перекрыла центр города и даже начала задерживать велосипедистов.

Напомним, накануне милиция задержала главу избирательного штаба Светланы Тихановской Марию Мороз. После разъяснительной беседы ее отпустили. Сегодня также был задержан начальник штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков.

После того, как ЦИК отстранил от участия в выборах экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Светлана Тихановская объединилась с его штабами и стала сильнейшим соперником Александра Лукашенко на выборах президента, которые состоятся уже в это воскресенье — 9 августа. На прошлой неделе в Минске на митинг в ее поддержку собрались рекордные 63 тысячи человек

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Теги:
sn, задержания, выборы, беларусь
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