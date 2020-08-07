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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок
Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.
Первый гол в ворота «Локомотива» забил нападающий Артем Дзюба на 14-й минуте минуте матча. Автором второго стал Магомет Оздоев на 69 минуте. Единственный гол в ворота сине-бело-голубых забил Ведран Чорлука.
Эта уже третий трофей «Зенита» в этом сезоне. Ранее команда в шестой раз стала чемпионом России, а затем завоевала Кубок России, тем самым оформив так называемый золотой дубль.
В Челябинске феминистки установили памятные доски с фотографиями жертв домашнего насилия
Александр Шестаковспециально для «Новой»
В Челябинске в переходе близ центральной площади города феминистки открыли инсталляцию, посвященную памяти жертв домашнего насилия. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».
На стене перехода были установлены памятные доски с фотографиями и именами убитых женщин.
По словам фемактивисток, в России нет работающей системы, которая бы оказывала помощь жертвам домашнего насилия. Отсутствует профилактика, которая бы позволила работать с семьями и предотвращать убийства и судебные разбирательства, нет государственных убежищ для пострадавших, а те, что есть, принадлежат некоммерческим организациям, и их очень мало.
«На фотографиях нашей инсталляции женщины Челябинской области, погибшие от рук своих родных, — рассказывает фемактивистка Анастасия Зеленцова. — Их убийства как раз приходится на период, когда домашнее насилие было декриминализовано. Некоторые из них обращались в полицию, но им не была оказана должная помощь».
Напомним, что в 2017 году президент подписал закон о декриминализации домашних побоев. Согласно данным МВД, за 2019 год было возбуждено 361 уголовное дело по статье убийство, совершенное на бытовой почве. Из них жертвами стали 115 женщин, 13 несовершеннолетних и 233 мужчины.