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№ 84 от 7 августа 2020

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В Челябинске феминистки установили памятные доски с фотографиями жертв домашнего насилия

Общество1 582

Александр Шестаковспециально для «Новой»

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В Челябинске в переходе близ центральной площади города феминистки открыли инсталляцию, посвященную памяти жертв домашнего насилия. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Памятные доски с фотографиями. Фото: Анастасия Зеленцова 

На стене перехода были установлены памятные доски с фотографиями и именами убитых женщин.

По словам фемактивисток, в России нет работающей системы, которая бы оказывала помощь жертвам домашнего насилия. Отсутствует профилактика, которая бы позволила работать с семьями и предотвращать убийства и судебные разбирательства, нет государственных убежищ для пострадавших, а те, что есть, принадлежат некоммерческим организациям, и их очень мало.

«На фотографиях нашей инсталляции женщины Челябинской области, погибшие от рук своих родных, — рассказывает фемактивистка Анастасия Зеленцова. — Их убийства как раз приходится на период, когда домашнее насилие было декриминализовано. Некоторые из них обращались в полицию, но им не была оказана должная помощь».

Напомним, что в 2017 году президент подписал закон о декриминализации домашних побоев. Согласно данным МВД, за 2019 год было возбуждено 361 уголовное дело по статье убийство, совершенное на бытовой почве. Из них жертвами стали 115 женщин, 13 несовершеннолетних и 233 мужчины.

Теги:
sn, феминизм, челябинск, домашнее насилие
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