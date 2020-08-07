В июне в России умерли около 12 тысяч человек с коронавирусом 

В июне в России скончались 11 917 человек, которые болели коронавирусом. Такие данные представил Росстат.

Согласно официальной статистике, не все эти люди умерли непосредственно от инфекции: 1 399 из них скончались от спровоцированных COVID-19 сопутствующих заболеваний, у 3 481 вирус был диагностирован, но никак не повлиял на наступление смерти.

Результаты анализов еще 1 589 пациентов врачи пока что проверяют и не могут назвать коронавирус точной причиной их смерти. Большая часть — 5 448 — умерли именно в результате заражения COVID-19.

Росстат отмечает, что число смертей от инфекции снизилось в тех регионах, которые первыми столкнулись с вирусом. Так, например, в июне в Москве непосредственно от COVID-19 скончались 1 329. По сравнению с маем, число летальных исходов в столице снизилось на 42,8%.

Всего в России в июне скончались 162 758 человек, что на 25 тысяч больше, чем в июне прошлого года.