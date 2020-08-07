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Случаев в РФ — 877 135 (+ 5 241), смертей — 14 725. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

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№ 84 от 7 августа 2020

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В июне в России умерли около 12 тысяч человек с коронавирусом 

Общество933

933
 

В июне в России скончались 11 917 человек, которые болели коронавирусом. Такие данные представил Росстат.

Согласно официальной статистике, не все эти люди умерли непосредственно от инфекции: 1 399 из них скончались от спровоцированных COVID-19 сопутствующих заболеваний, у 3 481 вирус был диагностирован, но никак не повлиял на наступление смерти.

Результаты анализов еще 1 589 пациентов врачи пока что проверяют и не могут назвать коронавирус точной причиной их смерти. Большая часть — 5 448 — умерли именно в результате заражения COVID-19.

Росстат отмечает, что число смертей от инфекции снизилось в тех регионах, которые первыми столкнулись с вирусом. Так, например, в июне в Москве непосредственно от COVID-19 скончались 1 329. По сравнению с маем, число летальных исходов в столице снизилось на 42,8%.

Всего в России в июне скончались  162 758 человек, что на 25 тысяч больше, чем в июне прошлого года. 

Теги:
sn, коронавирус, смерть, росстат

В Тюмени полицейский сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора

Общество1 779

Юлия БаталоваНовая газета

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В Тюмени полицейский автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку, МВД начало проверку.

Авария произошла вечером 5 августа в центре города на оживленном перекрестке Малыгина-Мориса Тереза. Очевидцы сообщают о множестве свидетелей инцидента, пишет «ЧС Тюмень».

«По факту ДТП с участием служебного автомобиля проводится проверка. Участницей ДТП стала девушка 2003 года рождения. Согласно предварительным данным, она переходила пешеходный переход на зеленый сигнал светофора и находилась в наушниках. Девушка не обратила внимание на служебный автомобиль ППС, который следовал по служебной необходимости на сообщение о совершении преступления. На автомобиле были включены звуковые и световые сигналы», — сообщили «Новой» в областной Госавтоинспекции.

Как сообщает портал Megatyumen.ru, девушку госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 21:15, после осмотра и оказания первой медицинской помощи пострадавшую госпитализировали в реанимацию областной клинической больницы № 2.

Теги:
тюмень
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