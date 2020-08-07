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№ 84 от 7 августа 2020

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В Тюмени полицейский сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора

Общество3 330

Юлия БаталоваНовая газета

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В Тюмени полицейский автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку, МВД начало проверку.

Авария произошла вечером 5 августа в центре города на оживленном перекрестке Малыгина-Мориса Тереза. Очевидцы сообщают о множестве свидетелей инцидента, пишет «ЧС Тюмень».

«По факту ДТП с участием служебного автомобиля проводится проверка. Участницей ДТП стала девушка 2003 года рождения. Согласно предварительным данным, она переходила пешеходный переход на зеленый сигнал светофора и находилась в наушниках. Девушка не обратила внимание на служебный автомобиль ППС, который следовал по служебной необходимости на сообщение о совершении преступления. На автомобиле были включены звуковые и световые сигналы», — сообщили «Новой» в областной Госавтоинспекции.

Как сообщает портал Megatyumen.ru, девушку госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 21:15, после осмотра и оказания первой медицинской помощи пострадавшую госпитализировали в реанимацию областной клинической больницы № 2.

Теги:
тюмень

В Индии самолет выкатился с посадочной полосы и развалился на части. На борту находилось около 200 человек

Общество3 786

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Самолет Air India Express с около 200 человек на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в индийском аэропорту Кожикоде. Об этом сообщает NDTV.

В полиции сообщили, что два человека погибли, как минимум 35 получили ранения. На борту находились 174 пассажира, 10 младенцев, 2 пилота и пять членов экипажа. 

Обновление

21:31 По последним данным, в результате инцидента погибли 16 пассажиров, более 120 человек пострадали. 

Инцидент произошел около 19:40 по местному времени (около 17:10 мск) на фоне проливных дождей в регионе, отмечает «Би-би-си». Самолет, летевший из Дубая, развалился на две части, кабина почти полностью разрушена. 

 

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Теги:
индия, nt
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