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№ 84 от 7 августа 2020

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В Индии самолет выкатился с посадочной полосы и развалился на части. На борту находилось около 200 человек

Общество5 392

5 392
 

Самолет Air India Express с около 200 человек на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в индийском аэропорту Кожикоде. Об этом сообщает NDTV.

В полиции сообщили, что два человека погибли, как минимум 35 получили ранения. На борту находились 174 пассажира, 10 младенцев, 2 пилота и пять членов экипажа. 

Обновление

21:31 По последним данным, в результате инцидента погибли 16 пассажиров, более 120 человек пострадали. 

Инцидент произошел около 19:40 по местному времени (около 17:10 мск) на фоне проливных дождей в регионе, отмечает «Би-би-си». Самолет, летевший из Дубая, развалился на две части, кабина почти полностью разрушена. 

 

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Теги:
индия, nt
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