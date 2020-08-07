В Индии самолет выкатился с посадочной полосы и развалился на части. На борту находилось около 200 человек

Самолет Air India Express с около 200 человек на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в индийском аэропорту Кожикоде. Об этом сообщает NDTV.

В полиции сообщили, что два человека погибли, как минимум 35 получили ранения. На борту находились 174 пассажира, 10 младенцев, 2 пилота и пять членов экипажа.

Обновление 21:31 По последним данным, в результате инцидента погибли 16 пассажиров, более 120 человек пострадали.

Инцидент произошел около 19:40 по местному времени (около 17:10 мск) на фоне проливных дождей в регионе, отмечает «Би-би-си». Самолет, летевший из Дубая, развалился на две части, кабина почти полностью разрушена.