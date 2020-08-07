Суд арестовал бывшего проректора МГУ Гришина по делу о банкротстве

Ленинский районный суд Саранска арестовал на два месяца соучредителя компании «Инвест-Альянс» и бывшего проректора МГУ им. Ломоносова по общим вопросам Алексея Гришина. Об этом сообщает РИА Новости.

Гришина подозревают по делу о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) из-за банкротства мордовского ООО «СДС — Управление строительства». Ущерб оценили в 183 млн рублей, отмечали в Следственном комитете.

По информации местных СМИ, Гришина задержали вечером 4 августа. Следователи приходили с обысками по месту его жительства в Москве и Красногорске, где изъяли деньги, ювелирные украшения и финансовые документы.