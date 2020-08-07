В Минске милиция задержала в отеле трех корреспондентов «Настоящего времени»

В Беларуси милиционеры задержали в столичной гостинице «Минск» на проспекте Независимости трех сотрудников канала «Настоящее время» (проект «Радио Свобода»), сообщила редакция. Речь идет об Ирине Ромалийской, Иване Гребенюке и Юрии Баранюке.

Их доставили в Московский РУВД Минска. По данным «Еврорадио», им вменяют работу в Беларуси без аккредитации (ст. 22.9 КоАП РБ, нарушение законодательства о СМИ). Недоступен оказался и телефон собкорра канала в Беларуси Романа Васюковича.

Обновление 22:14 Журналистов собираются выслать из страны, их уже увезли из РУВД. Как рассказала «Новой» журналист Валерия Уласик, на выходе Ирина Ромалийская успела ей крикнуть, что их везут в отель, а затем в аэропорт.

В июле в Минске и других городах Беларуси массово задерживали журналистов, освещавших протестные акции перед выборами президента страны. Ведущего стрима «Радио Свобода» Антона Трофимовича, которому во время задержания сломали нос, на следующий день повторно задерживали для составления протокола о неповиновении милиции.

Президент страны Александр Лукашенко предлагал выдворять иностранных журналистов, которые «не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы». «Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — говорил он в конце июля на совещании в правительстве.