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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
Доход Рамзана Кадырова вырос на 140 млн рублей по сравнению с прошлым годом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,99 миллионов рублей, сообщается в свежей декларации о доходах, которая размещена на официальном сайте главы и правительства региона . Это почти на 140 миллионов рублей больше, чем в 2018 году – тогда его доход составлял 7,58 миллионов рублей.
Согласно декларации, Кадыров владеет жилым домом площадью 2 344,3 кв. м и земельным участком 3 668 кв. м – эта недвижимость также присутствовала в декларации за прошлый год. Кроме того, в собственности главы Чечни появился новый участок площадью 2 8361 кв. м. Транспорта у главы Чечни в декларации по-прежнему не зафиксировано.
Супруга главы Чечни в 2019 году заработала 2,45 миллиона рублей, при этом в прошлом году ее доход составлял всего 60 тысяч рублей. Она также владеет квартирой площадью 209,8 кв. м. Помимо этого, в пользовании Кадырова, его супруги и 12 несовершеннолетних детей находится дом площадью 300 кв. м.
Напомним, ранее «Трансперенси Интернешнл» заметила несоответствие между реальными и декларируемыми доходами Кадырова. Так, организация посчитала, что 128 лошадей, которые принадлежат главе Чеченской республики, за участие в скачках в разных странах мира принесли владельцу около 100 миллионов рублей за 2014-2018 года. Эти доходы не были отражены в официальной декларации.
Теги:декларация о доходах, кадыров
В Москве суд приостановил работу сервиса личных водителей Wheely после отказа передавать данные о поездках
Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса личных водителей Wheely на 90 суток. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Решение принято в рамках административного дела по статье о невыполнении законного требования прокуратуры (17.7 КоАП).
В прокуратуру на такси премиум-класса пожаловался столичный департамент транспорта после того, как руководство сервиса отказалось передавать данные о водителях и их маршрутах в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС) и при этом продолжили работу. Требования предоставить такие данные объяснялось ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
В Wheely заявляли, что передача такой информации нарушает права их клиентов на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Кроме того, отправка данных без соответствующего шифрования может оказаться опасной для клиента. «Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался», — пояснял позицию сервиса гендиректор Антон Чиркунов.