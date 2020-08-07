Доход Рамзана Кадырова вырос на 140 млн рублей по сравнению с прошлым годом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,99 миллионов рублей, сообщается в свежей декларации о доходах, которая размещена на официальном сайте главы и правительства региона . Это почти на 140 миллионов рублей больше, чем в 2018 году – тогда его доход составлял 7,58 миллионов рублей.

Согласно декларации, Кадыров владеет жилым домом площадью 2 344,3 кв. м и земельным участком 3 668 кв. м – эта недвижимость также присутствовала в декларации за прошлый год. Кроме того, в собственности главы Чечни появился новый участок площадью 2 8361 кв. м. Транспорта у главы Чечни в декларации по-прежнему не зафиксировано.

Супруга главы Чечни в 2019 году заработала 2,45 миллиона рублей, при этом в прошлом году ее доход составлял всего 60 тысяч рублей. Она также владеет квартирой площадью 209,8 кв. м. Помимо этого, в пользовании Кадырова, его супруги и 12 несовершеннолетних детей находится дом площадью 300 кв. м.

Напомним, ранее «Трансперенси Интернешнл» заметила несоответствие между реальными и декларируемыми доходами Кадырова. Так, организация посчитала, что 128 лошадей, которые принадлежат главе Чеченской республики, за участие в скачках в разных странах мира принесли владельцу около 100 миллионов рублей за 2014-2018 года. Эти доходы не были отражены в официальной декларации.