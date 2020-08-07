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№ 84 от 7 августа 2020

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В Москве суд приостановил работу сервиса личных водителей Wheely после отказа передавать данные о поездках

Общество2 347

2 347
 

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса личных водителей Wheely на 90 суток. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято в рамках административного дела по статье о невыполнении законного требования прокуратуры (17.7 КоАП).

В прокуратуру на такси премиум-класса пожаловался столичный департамент транспорта после того, как руководство сервиса отказалось передавать данные о водителях и их маршрутах в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС) и при этом продолжили работу. Требования предоставить такие данные объяснялось ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. 

В Wheely заявляли, что передача такой информации нарушает права их клиентов на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Кроме того, отправка данных без соответствующего шифрования может оказаться опасной для клиента. «Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался», — пояснял позицию сервиса гендиректор Антон Чиркунов.

Теги:
такси, коронавирус, nt

В Минске предъявили обвинение арестованному политтехнологу и автору «Новой» Виталию Шклярову

Политика3 876

3 8763
 

Политтехнологу и автору «Новой газеты» Виталию Шклярову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ. Об этом «Новой» сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский.

Шклярова обвиняют в том, что он «организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций». Адвокат обвиняемого отметил, что его подзащитный вину не признает и полагает, что обвинения вызваны исключительно политическими мотивами.

«Обвинения связаны исключительно с блогами и комментариями о политической ситуации и предвыборной кампании в Беларуси. Мы планируем обжаловать постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Сегодня была подана жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражей. Будем просить на время проведения следствия изменить меру пресечения на более мягкую и собирать доказательства его невиновности», – рассказал Гашинский.

Напомним, политтехнолога и автора «Новой» задержали 29 июля по делу белорусского YouTube-блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК Белоруссии отказал в регистрации для участия в кампании за пост президента. По версии правоохранителей, Шкляров консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни» (так называется видеоблог Тихановского), и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат. Претензии правоохранителей вызвало то, что Шкляров помогал Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты.

44-летний политтехнолог родом из Беларуси, его мать живет в Гомеле. В последнее время он работал в США, а на родину приехал только в начале июля. За свою карьеру Шкляров успел поработать в предвыборных штабах Барака Обамы и Берни Сандерса. Сейчас политтехнолог находится в СИЗО №1 города Минска. По вменяемой статье ему грозит наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Наталья Глухова

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Теги:
арест, беларусь, шкляров
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