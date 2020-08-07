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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
В Минске предъявили обвинение арестованному политтехнологу и автору «Новой» Виталию Шклярову
«Новая газета»редакция
Политтехнологу и автору «Новой газеты» Виталию Шклярову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ. Об этом «Новой» сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский.
Шклярова обвиняют в том, что он «организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций». Адвокат обвиняемого отметил, что его подзащитный вину не признает и полагает, что обвинения вызваны исключительно политическими мотивами.
«Обвинения связаны исключительно с блогами и комментариями о политической ситуации и предвыборной кампании в Беларуси. Мы планируем обжаловать постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Сегодня была подана жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражей. Будем просить на время проведения следствия изменить меру пресечения на более мягкую и собирать доказательства его невиновности», – рассказал Гашинский.
Напомним, политтехнолога и автора «Новой» задержали 29 июля по делу белорусского YouTube-блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК Белоруссии отказал в регистрации для участия в кампании за пост президента. По версии правоохранителей, Шкляров консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни» (так называется видеоблог Тихановского), и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат. Претензии правоохранителей вызвало то, что Шкляров помогал Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты.
44-летний политтехнолог родом из Беларуси, его мать живет в Гомеле. В последнее время он работал в США, а на родину приехал только в начале июля. За свою карьеру Шкляров успел поработать в предвыборных штабах Барака Обамы и Берни Сандерса. Сейчас политтехнолог находится в СИЗО №1 города Минска. По вменяемой статье ему грозит наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.
Наталья Глухова
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