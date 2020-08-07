Допрос основного свидетеля обвинения по делу калининградских врачей пройдет в суде в закрытом режиме

Допрос основного свидетеля обвинения по делу об убийстве младенца врачом-неонатологом Элиной Сушкевич и и.о. главного врача Еленой Белой пройдут в Калининградском областном суде в закрытом режиме. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Помимо допроса заведующей отделением новорожденных Татьяны Косаревой, слушания будут закрыты на время допроса других свидетелей обвинения. Решение связано «с оглашением подробностей оказания медицинской помощи, составляющих сведения о частной жизни», уточнили в суде.

В 2018 году против и. о. главврача родильного дома Калининградской области №4 Елены Белой и неонатолога Элины Сушкевич завели уголовное дело. По версии следствия, Сушкевич, выполняя требование и. о. главврача, ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался. Согласно материалам дела, Белая распорядилась не спасать младенца из-за высокой стоимости необходимого для лечения препарата.

Сушкевич предъявили обвинение в убийство малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК), а Белой — в организации убийства и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Обе женщины находятся под домашним арестом.

В поддержку Сушкевич выступили медики по всей стране. В «Российском обществе неонатологов» заявили, что обвинения в адрес врача-реаниматолога «абсурдные по своей сути» и «не подкреплены серьезными научными данными».