Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

открытое письмо

«Спасать детей дешевле, чем пожизненно содержать инвалидов». Родители детей со СМА отвечают чиновнику

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 84 от 7 августа 2020

Читать номер

Допрос основного свидетеля обвинения по делу калининградских врачей пройдет в суде в закрытом режиме

Общество3 272

3 272
 

Допрос основного свидетеля обвинения по делу об убийстве младенца врачом-неонатологом Элиной Сушкевич и и.о. главного врача Еленой Белой пройдут в Калининградском областном суде в закрытом режиме. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Помимо допроса заведующей отделением новорожденных Татьяны Косаревой, слушания будут закрыты на время допроса других свидетелей обвинения. Решение связано «с оглашением подробностей оказания медицинской помощи, составляющих сведения о частной жизни», уточнили в суде.

В 2018 году против и. о. главврача родильного дома Калининградской области №4 Елены Белой и неонатолога Элины Сушкевич завели уголовное дело. По версии следствия, Сушкевич, выполняя требование и. о. главврача, ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался. Согласно материалам дела, Белая распорядилась не спасать младенца из-за высокой стоимости необходимого для лечения препарата.

Сушкевич предъявили обвинение в убийство малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК), а Белой — в организации убийства и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Обе женщины находятся под домашним арестом.

В поддержку Сушкевич выступили медики по всей стране. В «Российском обществе неонатологов» заявили, что обвинения в адрес врача-реаниматолога «абсурдные по своей сути» и «не подкреплены серьезными научными данными».

Теги:
калининград, nt
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera