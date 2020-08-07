Дегтярев предложил вернуть хабаровским чиновникам возможность летать в бизнес-классе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен разрешить чиновникам края летать бизнес-классом и использовать в поездах вагоны повышенной комфортности (СВ). Информация об этом размещена на портале правовой информации Хабаровского края, на документ обратило внимание местное издание DVHAB.ru.

Проект постановления Дегтярева отменяет запрет, установленный полтора года назад, 13 марта 2019 года, арестованным экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом: он запретил перелеты бизнес-классом за счет бюджета. Ограничения коснулись всех членов краевого правительства, кроме трех первых зампредов. Тогда Фургал заявлял, что перелет чиновников бизнес-классом за счет бюджетных средств края — несправедливость по отношению к большинству жителей региона.

Согласно внесенному проекту постановления, новые изменения вносятся «в целях повышения эффективности деятельности правительства Хабаровского края». Дегтярев прокомментировал это решение на своей странице в Instagram: «За последние несколько лет наши чиновники практически не бывали в Москве. Наши министры должны бывать регулярно в столице, встречаться с федеральными коллегами, отстаивать интересы края, привлекать средства из федерального бюджета в наш краевой бюджет в интересах людей, жителей Хабаровского края. В связи с этим я хочу вас спросить, жителей хабаровского края: сколько миллиардов рублей должен привлечь министр, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом? Прошу вас, жители Хабаровского края, оставлять комментарии под моим постом. Всех неместных попрошу временно помолчать».

Напомним, в Хабаровске уже почти месяц проходят масштабные протесты в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в организации убийств в середине 2000-х. Врио губернатора был назначен другой член ЛДПР Михаил Дегтярев.