ФАС предложила отложить включение препарата «Спинраза» для лечения СМА в перечень жизненно необходимых лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что нужно отложить включение в перечень жизненно необходимых лекарств препарата «Спинраза», который используется для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией. Такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал замглавы ведомства Тимофей Нижегородцев.

«"Спинраза" невероятно дорогая», — сказал он, добавив, что нужно решить, откуда брать средства на закупку препарата. Если его включат в перечень, то он будет покупаться за счет бюджетных средств.

В начале недели включить «Спинразу» в перечень жизненно необходимых лекарств рекомендовал Минздрав. Глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко отмечала, что это позволит повысить доступность препарата и облегчит процедуру его получения, так как сейчас лекарство назначает лишь врачебная комиссия.

«Спинраза» на данный момент — единственное лекарство, зарегистрированное в России, для лечения пациентов со СМА. Одна инъекция стоит более 7,5 миллиона рублей, при этом пациенту в первый год необходимо сделать шесть уколов.

Существует и другой препарат — «Золгенсма», его в России пока не зарегистрировали. Он стоит больше 2,1 миллиона долларов, но пациенту нужна одна инъекция. Документы на регистрацию «Золгенсмы» в июле подала фармацевтическая компания «Новартис», в марте швейцарская компания Roche подала заявку в Минздрав, чтобы зарегистрировать еще один препарат — «Рисдиплам».