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Известные журналисты, политики, актеры и писатели читают в прямом эфире отрывки из текстов Юрия Щекочихина

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№ 59 от 8 июня 2020

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В Москве задержали участников пикетов у здания Администрации президента

Общество188

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В Москве у здания Администрации президента полиция задержала участников пикетов против полицейского произвола, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Пятерых активистов посадили в автозак, не объяснив причину задержания. Их везут в ОВД «Китай-город», туда уже выехал адвокат «Апологии протеста». 

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Активисты вышли с пикетами в поддержку ранее задержанных на одиночных пикетах. В частности, они считают несправедливым арест спецкора «Новой» Ильи Азара и штраф, назначенный автору телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

 

Теги:
kb, пикеты, москва

Полиция объявила о задержании актера Михаила Ефремова

Общество2 968

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Актера Михаила Ефремова задержали после допроса, сообщили в управлении МВД по Москве. 

После вчерашней аварии на Смоленской площади против Ефремова возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК). ТАСС в Таганском суде сказали, что меру пресечения ему изберут сегодня. 

Авария произошла вечером 8 июня. Джип, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». По данным полиции, актер в момент ДТП был пьян. Водитель фургона скончался в больнице. 

Источники РИА Новости и ТАСС утверждают, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Собеседник РИА Новости уточнил, что это были остаточные следы веществ. «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — пояснил он. 

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Теги:
задержание, em, ефремов
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