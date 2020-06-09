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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
В Москве задержали участников пикетов у здания Администрации президента
«Новая газета»редакция
В Москве у здания Администрации президента полиция задержала участников пикетов против полицейского произвола, сообщает корреспондент «Новой газеты».
Пятерых активистов посадили в автозак, не объяснив причину задержания. Их везут в ОВД «Китай-город», туда уже выехал адвокат «Апологии протеста».
Активисты вышли с пикетами в поддержку ранее задержанных на одиночных пикетах. В частности, они считают несправедливым арест спецкора «Новой» Ильи Азара и штраф, назначенный автору телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову.
Полиция объявила о задержании актера Михаила Ефремова
Актера Михаила Ефремова задержали после допроса, сообщили в управлении МВД по Москве.
После вчерашней аварии на Смоленской площади против Ефремова возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК). ТАСС в Таганском суде сказали, что меру пресечения ему изберут сегодня.
Авария произошла вечером 8 июня. Джип, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». По данным полиции, актер в момент ДТП был пьян. Водитель фургона скончался в больнице.
Источники РИА Новости и ТАСС утверждают, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Собеседник РИА Новости уточнил, что это были остаточные следы веществ. «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — пояснил он.
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