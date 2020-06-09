Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Известные журналисты, политики, актеры и писатели читают в прямом эфире отрывки из текстов Юрия Щекочихина

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 59 от 8 июня 2020

Читать номер

Организаторы кампании против поправок в Конституцию пожаловались на агитацию за них на сайте голосования

Общество2

2
 

Организаторы кампании «Нет!» пожаловались в ЦИК на агитацию за поправки в Конституцию на сайте голосования. Об этом сообщается в фейсбуке кампании. 

Авторы жалобы отмечают, что на сайте «идет очевидная агитация за поправки, в том числе представлены комментарии общественных деятелей, которые прямо призывают избирателей одобрить изменения в Конституцию». При этом по закону госорган может информировать граждан о проведении голосования, но не агитировать за какой-либо из вариантов. 

Организаторы кампании отметили, что площадок для агитации за позицию «против» поправок предоставлено не было. Они потребовали удалить с сайта агитационные материалы. Ранее в ЦИК говорили о невозможности агитации за поправки или против поправок. 

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Досрочное голосование начнется 25 июня. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины, а также обнуление президентских сроков Владимира Путина, дающее ему право избираться на выборах 2024 года. 

Более 200 членов участковых избирательных комиссий призвали своих коллег отказаться от организации голосования из-за пандемии коронавируса. «Участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей», — заявили они.

Теги:
em, голосование, поправки в конституцию
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera