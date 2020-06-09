Организаторы кампании против поправок в Конституцию пожаловались на агитацию за них на сайте голосования

Организаторы кампании «Нет!» пожаловались в ЦИК на агитацию за поправки в Конституцию на сайте голосования. Об этом сообщается в фейсбуке кампании.

Авторы жалобы отмечают, что на сайте «идет очевидная агитация за поправки, в том числе представлены комментарии общественных деятелей, которые прямо призывают избирателей одобрить изменения в Конституцию». При этом по закону госорган может информировать граждан о проведении голосования, но не агитировать за какой-либо из вариантов.

Организаторы кампании отметили, что площадок для агитации за позицию «против» поправок предоставлено не было. Они потребовали удалить с сайта агитационные материалы. Ранее в ЦИК говорили о невозможности агитации за поправки или против поправок.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Досрочное голосование начнется 25 июня. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины, а также обнуление президентских сроков Владимира Путина, дающее ему право избираться на выборах 2024 года.

Более 200 членов участковых избирательных комиссий призвали своих коллег отказаться от организации голосования из-за пандемии коронавируса. «Участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей», — заявили они.