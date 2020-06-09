Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Известные журналисты, политики, актеры и писатели читают в прямом эфире отрывки из текстов Юрия Щекочихина

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 59 от 8 июня 2020

Читать номер

В Сирии российские военнослужащие пострадали в результате подрыва БМП на мине

Общество1 247

Вадих Эль-Хайекспециально для «Новой газеты»

1 247
 

Как сообщают ближневосточные СМИ, в поселке Марж Исмаил восточнее города Айн Аль Араб (Кобани) российский БМП подорвался на мине. В результате пострадали трое российских военнослужащих, машина  уничтожена. Полностью сгорело пшеничное поле, где произошло ЧП. С авиабазы Хмеймим на место происшествия вылетел спасательный вертолет.

Российский БМП находился в этом районе для совместного российско-турецкого патрулирования пограничной с Турцией буферной зоны в рамках договоренностей между Россией и Турцией по урегулированию сирийского конфликта.

Кобани – пригород Алеппо, город на границе с Турцией, в 2015 ставший местом ожесточенные схваток между курдскими боевыми формированиями, поддержанными международной полицией, и ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Вероятно, мина, на которой подорвался БМП, осталась там с тех времен.

Теги:
сирия, nt

Экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова задержали на выходе из Пресненского суда

Общество1 245

1 245
 

На выходе из Пресненского суда Москвы задержали бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. Об этом «Новой газете» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Его повезли в ОВД по Пресненскому району. Предположительно, Раджабову могут вменить статью о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). 

Правоохранители не сообщили причину, но Раджабова могли задержать за участие в несогласованном шествии 5 июня, отметил автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Его участники выступили против задержания участников одиночных пикетов, в сети появился ролик с шествия.

Пресненский суд сегодня рассматривает административное дело о повторном нарушении правил проведения публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), составленный на активиста Матвея Александрова. Иванова за участие в шествии 5 июня оштрафовали на 1000 рублей.

Теги:
задержание, москва, суды, раджабов, em
Больше интересного в вашей ленте
«Потрясающе красива!»: Кристина Орбакайте в мини-шортах восхитила поклонников
Вы будете видеть меньше такого
Люди делятся снимками, доказывающими, что генетика — это нечто поразительное
Вы будете видеть меньше такого
В Подмосковье ожидается гроза и сильный ветер
Вы будете видеть меньше такого
ВТБ Лизинг распродает свои авто: можно взять немецкий седан за 220 т.
Вы будете видеть меньше такого
У судьбы есть любой маршрут .
Вы будете видеть меньше такого
Как 27-летний сибиряк отказался от работы в «Газпроме», очаровал Кремниевую долину и строит компанию на $1 млрд
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит квартира в Москве, которую сдают за 150 тысяч рублей в сутки, и что предлагают за такие деньги
Вы будете видеть меньше такого
Почему я никогда не ставлю подпорки под куст смородины и вам не советую
Вы будете видеть меньше такого
Мороженое без пальмового масла — 7 натуральных марок
Вы будете видеть меньше такого
"Отличник по химии" вырос и теперь учит других школьников химическим формулам
Вы будете видеть меньше такого
Россия поставила для «Бакинского метрополитена» еще 4 новых поезда
Вы будете видеть меньше такого
Дарья Домрачева: какой недвижимостью владеет известная биатлонистка
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Можешь ли ты постоять за себя?
Вы будете видеть меньше такого
Куда исчезли славянские князья с приходом русов
Вы будете видеть меньше такого
Абитуриентам и родителям о поступлении-2020: мед.справка, проходные баллы и особенности приёма
Вы будете видеть меньше такого
Почему на японских автомобилях зеркала ближе к фарам, чем к лобовому стеклу
Вы будете видеть меньше такого
9 супермоделей 2000-х тогда и сейчас: как изменились самые красивые женщины поколения
Вы будете видеть меньше такого
В России построят автомобильный мост за 60 млрд рублей
Вы будете видеть меньше такого
Гитлер танцует, в шортах и смешной шапочке: снимки, которые Адольф скрывал от всех
Вы будете видеть меньше такого
Молотоголовый крылан: это что за зверь?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera