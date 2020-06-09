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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
В Сирии российские военнослужащие пострадали в результате подрыва БМП на мине
Вадих Эль-Хайекспециально для «Новой газеты»
Как сообщают ближневосточные СМИ, в поселке Марж Исмаил восточнее города Айн Аль Араб (Кобани) российский БМП подорвался на мине. В результате пострадали трое российских военнослужащих, машина уничтожена. Полностью сгорело пшеничное поле, где произошло ЧП. С авиабазы Хмеймим на место происшествия вылетел спасательный вертолет.
Российский БМП находился в этом районе для совместного российско-турецкого патрулирования пограничной с Турцией буферной зоны в рамках договоренностей между Россией и Турцией по урегулированию сирийского конфликта.
Кобани – пригород Алеппо, город на границе с Турцией, в 2015 ставший местом ожесточенные схваток между курдскими боевыми формированиями, поддержанными международной полицией, и ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Вероятно, мина, на которой подорвался БМП, осталась там с тех времен.
Экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова задержали на выходе из Пресненского суда
«Новая газета»редакция
На выходе из Пресненского суда Москвы задержали бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. Об этом «Новой газете» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Его повезли в ОВД по Пресненскому району. Предположительно, Раджабову могут вменить статью о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).
Правоохранители не сообщили причину, но Раджабова могли задержать за участие в несогласованном шествии 5 июня, отметил автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Его участники выступили против задержания участников одиночных пикетов, в сети появился ролик с шествия.
Пресненский суд сегодня рассматривает административное дело о повторном нарушении правил проведения публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), составленный на активиста Матвея Александрова. Иванова за участие в шествии 5 июня оштрафовали на 1000 рублей.