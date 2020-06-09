В Сирии российские военнослужащие пострадали в результате подрыва БМП на мине

Как сообщают ближневосточные СМИ, в поселке Марж Исмаил восточнее города Айн Аль Араб (Кобани) российский БМП подорвался на мине. В результате пострадали трое российских военнослужащих, машина уничтожена. Полностью сгорело пшеничное поле, где произошло ЧП. С авиабазы Хмеймим на место происшествия вылетел спасательный вертолет.

Российский БМП находился в этом районе для совместного российско-турецкого патрулирования пограничной с Турцией буферной зоны в рамках договоренностей между Россией и Турцией по урегулированию сирийского конфликта.

Кобани – пригород Алеппо, город на границе с Турцией, в 2015 ставший местом ожесточенные схваток между курдскими боевыми формированиями, поддержанными международной полицией, и ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Вероятно, мина, на которой подорвался БМП, осталась там с тех времен.