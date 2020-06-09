Полиция объявила о задержании актера Михаила Ефремова

Актера Михаила Ефремова задержали после допроса, сообщили в управлении МВД по Москве.

После вчерашней аварии на Смоленской площади против Ефремова возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК). ТАСС в Таганском суде сказали, что меру пресечения ему изберут сегодня.

Авария произошла вечером 8 июня. Джип, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». По данным полиции, актер в момент ДТП был пьян. Водитель фургона скончался в больнице.

Источники РИА Новости и ТАСС утверждают, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Собеседник РИА Новости уточнил, что это были остаточные следы веществ. «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — пояснил он.