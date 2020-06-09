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Известные журналисты, политики, актеры и писатели читают в прямом эфире отрывки из текстов Юрия Щекочихина

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№ 59 от 8 июня 2020

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Полиция объявила о задержании актера Михаила Ефремова

Общество823

823
 

Актера Михаила Ефремова задержали после допроса, сообщили в управлении МВД по Москве. 

После вчерашней аварии на Смоленской площади против Ефремова возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК). ТАСС в Таганском суде сказали, что меру пресечения ему изберут сегодня. 

Авария произошла вечером 8 июня. Джип, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». По данным полиции, актер в момент ДТП был пьян. Водитель фургона скончался в больнице. 

Источники РИА Новости и ТАСС утверждают, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Собеседник РИА Новости уточнил, что это были остаточные следы веществ. «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — пояснил он. 

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Теги:
задержание, em, ефремов

В Сирии российские военнослужащие пострадали в результате подрыва БМП на мине

Общество275

Вадих Эль-Хайекспециально для «Новой газеты»

275
 

В поселке Марж Исмаил восточнее города Айн Аль Араб (Кобани) российский БМП подорвался на мине, трое военнослужащих пострадали. Об этом сообщают сирийские и ливанские СМИ.

Отмечается, что машина уничтожена, а также полностью сгорело пшеничные поле, где произошло ЧП. С авиабазы Хмеймим на место происшествия вылетел спасательный вертолет.

Российский БМП находился в этом районе для совместного российско-турецкого патрулирования пограничной с Турцией буферной зоны в рамках договоренностей между Россией и Турцией по урегулированию сирийского конфликта.

Кобани – пригород Алеппо, город на границе с Турцией, в 2015 ставший местом ожесточенные схваток между курдскими боевыми формированиями, поддержанными международной полицией, и ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Вероятно, мина, на которой подорвался БМП, осталась там с тех времен.

Теги:
сирия, nt
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