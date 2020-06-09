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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Полиция объявила о задержании актера Михаила Ефремова
Актера Михаила Ефремова задержали после допроса, сообщили в управлении МВД по Москве.
После вчерашней аварии на Смоленской площади против Ефремова возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК). ТАСС в Таганском суде сказали, что меру пресечения ему изберут сегодня.
Авария произошла вечером 8 июня. Джип, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». По данным полиции, актер в момент ДТП был пьян. Водитель фургона скончался в больнице.
Источники РИА Новости и ТАСС утверждают, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Собеседник РИА Новости уточнил, что это были остаточные следы веществ. «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — пояснил он.
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Теги:задержание, em, ефремов
В Сирии российские военнослужащие пострадали в результате подрыва БМП на мине
Вадих Эль-Хайекспециально для «Новой газеты»
В поселке Марж Исмаил восточнее города Айн Аль Араб (Кобани) российский БМП подорвался на мине, трое военнослужащих пострадали. Об этом сообщают сирийские и ливанские СМИ.
Отмечается, что машина уничтожена, а также полностью сгорело пшеничные поле, где произошло ЧП. С авиабазы Хмеймим на место происшествия вылетел спасательный вертолет.
Российский БМП находился в этом районе для совместного российско-турецкого патрулирования пограничной с Турцией буферной зоны в рамках договоренностей между Россией и Турцией по урегулированию сирийского конфликта.
Кобани – пригород Алеппо, город на границе с Турцией, в 2015 ставший местом ожесточенные схваток между курдскими боевыми формированиями, поддержанными международной полицией, и ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Вероятно, мина, на которой подорвался БМП, осталась там с тех времен.