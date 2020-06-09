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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова задержали на выходе из Пресненского суда
«Новая газета»редакция
На выходе из Пресненского суда Москвы задержали бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. Об этом «Новой газете» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Его повезли в ОВД по Пресненскому району. Предположительно, Раджабову могут вменить статью о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).
Правоохранители не сообщили причину, но Раджабова могли задержать за участие в несогласованном шествии 5 июня, отметил автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Его участники выступили против задержания участников одиночных пикетов, в сети появился ролик с шествия.
Пресненский суд сегодня рассматривает административное дело о повторном нарушении правил проведения публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), составленный на активиста Матвея Александрова. Иванова за участие в шествии 5 июня оштрафовали на 1000 рублей.
Теги:задержание, москва, суды, раджабов, em
Суд обязал лидера «Отрядов Путина» выплатить правозащитнику 300 тысяч рублей из-за утверждений о его работе на ЦРУ
Советский районный суд Краснодара обязал лидера движения «Отряды Путина» Марата Динаева выплатить 300 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о правозащитнике Сергее Чайковском. Об этом рассказал сам правозащитник «МБХ медиа».
Чайковский сказал, что удовлетворен решением суда и выразил надежду, что Динаев не будет его оспаривать. «Марат Салихович неоднократно в своих видео говорил о том, что в этой стране за любовь к Путину нужно платить. И если Владимир Путин действительно так дорог Марату Салиховичу, то я думаю, он согласится с решением судьи», — сказал Чайковский.
Ролики, из-за которых правозащитник подал иск, Динаев опубликовал в конце 2018 года. Он утверждал, что Чайковский работает на ЦРУ, экс-министра иностранных дел Болгарии Дэниэля Митова, и хочет нарушить ход выборов в Госдуму, которые пройдут в следующем году.