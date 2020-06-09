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Известные журналисты, политики, актеры и писатели читают в прямом эфире отрывки из текстов Юрия Щекочихина

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№ 59 от 8 июня 2020

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Экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова задержали на выходе из Пресненского суда

Общество17

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На выходе из Пресненского суда Москвы задержали бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. Об этом «Новой газете» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Его повезли в ОВД по Пресненскому району. Предположительно, Раджабову могут вменить статью о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). 

Правоохранители не сообщили причину, но Раджабова могли задержать за участие в несогласованном шествии 5 июня, отметил автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Его участники выступили против задержания участников одиночных пикетов, в сети появился ролик с шествия.

Пресненский суд сегодня рассматривает административное дело о повторном нарушении правил проведения публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), составленный на активиста Матвея Александрова. Иванова за участие в шествии 5 июня оштрафовали на 1000 рублей.

Теги:
задержание, москва, суды, раджабов, em

Суд обязал лидера «Отрядов Путина» выплатить правозащитнику 300 тысяч рублей из-за утверждений о его работе на ЦРУ

Общество350

350
 

Советский районный суд Краснодара обязал лидера движения «Отряды Путина» Марата Динаева выплатить 300 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о правозащитнике Сергее Чайковском. Об этом рассказал сам правозащитник «МБХ медиа». 

Чайковский сказал, что удовлетворен решением суда и выразил надежду, что Динаев не будет его оспаривать. «Марат Салихович неоднократно в своих видео говорил о том, что в этой стране за любовь к Путину нужно платить. И если Владимир Путин действительно так дорог Марату Салиховичу, то я думаю, он согласится с решением судьи», — сказал Чайковский.

Ролики, из-за которых правозащитник подал иск, Динаев опубликовал в конце 2018 года. Он утверждал, что Чайковский работает на ЦРУ, экс-министра иностранных дел Болгарии Дэниэля Митова, и хочет нарушить ход выборов в Госдуму, которые пройдут в следующем году. 

Теги:
правозащитники, суды, краснодар, em
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