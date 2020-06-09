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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Суд обязал лидера «Отрядов Путина» выплатить правозащитнику 300 тысяч рублей из-за утверждений о его работе на ЦРУ
Советский районный суд Краснодара обязал лидера движения «Отряды Путина» Марата Динаева выплатить 300 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о правозащитнике Сергее Чайковском. Об этом рассказал сам правозащитник «МБХ медиа».
Чайковский сказал, что удовлетворен решением суда и выразил надежду, что Динаев не будет его оспаривать. «Марат Салихович неоднократно в своих видео говорил о том, что в этой стране за любовь к Путину нужно платить. И если Владимир Путин действительно так дорог Марату Салиховичу, то я думаю, он согласится с решением судьи», — сказал Чайковский.
Ролики, из-за которых правозащитник подал иск, Динаев опубликовал в конце 2018 года. Он утверждал, что Чайковский работает на ЦРУ, экс-министра иностранных дел Болгарии Дэниэля Митова, и хочет нарушить ход выборов в Госдуму, которые пройдут в следующем году.
Теги:правозащитники, суды, краснодар, em
Проверка посчитала нарушением то, что политик Яшин сделал из служебной машины социальное такси
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин сделал из своего служебного автомобиля социальное такси, что Контрольно-счетная палата столицы сочла нецелевым расходованием бюджетных средств. Об этом сам Яшин рассказал на своем YouTube-канале.
Внеплановая проверка прошла в мае, ее инициатором стала прокуратура Москвы. «Аудиторы потребовали предоставить документы на каждый из проектов, который мы реализуем, на каждую копейку, которая была потрачена. <…> От меня потребовали предоставить всю документацию на социальное такси», — рассказал Яшин. По его словам, аудиторы посчитали нецелевым расходованием средств передачу машины под социальное такси, так как она не использовалась для нужд муниципалитета.
Яшин объяснил, что главе муниципалитета по закону положена служебная машина, чтобы он мог ездить на ней по делам или давать ее подчиненным. Он решил использовать ее как бесплатное социальное такси — для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.
Яшин считает, что проверку организовали чиновники, чтобы оказать на него давление или сфабриковать уголовное дело перед выборами в Госдуму, которые пройдут в следующем году.
Яшин стал главой Красносельского района в 2017 году, после региональных выборов. В прошлом году он был в числе независимых кандидатов в Мосгордуму, однако его, как и многих других, отказались регистрировать, сославшись на слишком большое количество недействительных подписей.