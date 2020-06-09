Суд обязал лидера «Отрядов Путина» выплатить правозащитнику 300 тысяч рублей из-за утверждений о его работе на ЦРУ

Советский районный суд Краснодара обязал лидера движения «Отряды Путина» Марата Динаева выплатить 300 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о правозащитнике Сергее Чайковском. Об этом рассказал сам правозащитник «МБХ медиа».

Чайковский сказал, что удовлетворен решением суда и выразил надежду, что Динаев не будет его оспаривать. «Марат Салихович неоднократно в своих видео говорил о том, что в этой стране за любовь к Путину нужно платить. И если Владимир Путин действительно так дорог Марату Салиховичу, то я думаю, он согласится с решением судьи», — сказал Чайковский.

Ролики, из-за которых правозащитник подал иск, Динаев опубликовал в конце 2018 года. Он утверждал, что Чайковский работает на ЦРУ, экс-министра иностранных дел Болгарии Дэниэля Митова, и хочет нарушить ход выборов в Госдуму, которые пройдут в следующем году.