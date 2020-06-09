Проверка посчитала нарушением то, что политик Яшин сделал из служебной машины социальное такси

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин сделал из своего служебного автомобиля социальное такси, что Контрольно-счетная палата столицы сочла нецелевым расходованием бюджетных средств. Об этом сам Яшин рассказал на своем YouTube-канале.

Внеплановая проверка прошла в мае, ее инициатором стала прокуратура Москвы. «Аудиторы потребовали предоставить документы на каждый из проектов, который мы реализуем, на каждую копейку, которая была потрачена. <…> От меня потребовали предоставить всю документацию на социальное такси», — рассказал Яшин. По его словам, аудиторы посчитали нецелевым расходованием средств передачу машины под социальное такси, так как она не использовалась для нужд муниципалитета.

Яшин объяснил, что главе муниципалитета по закону положена служебная машина, чтобы он мог ездить на ней по делам или давать ее подчиненным. Он решил использовать ее как бесплатное социальное такси — для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.

Яшин считает, что проверку организовали чиновники, чтобы оказать на него давление или сфабриковать уголовное дело перед выборами в Госдуму, которые пройдут в следующем году.

Яшин стал главой Красносельского района в 2017 году, после региональных выборов. В прошлом году он был в числе независимых кандидатов в Мосгордуму, однако его, как и многих других, отказались регистрировать, сославшись на слишком большое количество недействительных подписей.