Строительство свалки на Шиесе исключили из списка приоритетных инвестпроектов

Правительство Архангельской области расторгло соглашение о сопровождении инвестпроекта по строительству свалки на Шиесе. Проект также исключен из числа приоритетных для региона. Об этом объявли на заседании правительства области.

При этом причиной разрыва отношений министр экономического развития региона Иван Кудрявцев назвал не протесты жителей, а фактическое прекращение строительных работ. При этом персонал и охранники продолжают находиться на Шиесе, как и лагерь протестующих. Разрыв соглашения означает, что регион больше не рассчитывает на социальные вложения от инвестора и не окажет ему преференций.

Однако об отказе от проекта говорить рано.Срок окончательного принятия решения отложен на неопределенный срок, промежуточное должно быть объявлено, согласно поручению президента, не ранее 21 сентября.

Напомним, на станции Шиес почти 2 года продолжаются протесты против строительства свалки для московского мусора. Местные жители стоят лагерем возле стройплощадки, также в городах и посёлках северных регионов проходят бессрочные пикеты.

Врио губернаторов Архангельской области и Республики Коми ранее высказывались против проложения строительства на Шиесе.