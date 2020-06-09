Суд вынес приговор анапским полицейским по обвинению в принуждении 17-летней девушки к сексу

Анапский районный суд приговорил бывших полицейских по делу о принуждении 17-летней волейболистки к сексу к двум годам и четырем годам колонии поселения. Об этом сообщает Краснодарский краевой суд.

Их признали виновными в понуждении к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК). Отмечается, что один подсудимый полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей и возместив ей моральный вред, а другой отказался признать свою вину.

По версии следствия, ночью 26 августа подсудимые встретили на пляже Витязево 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. Полицейские пригрозили ей административной ответственностью за пребывание в общественном месте в ночное время без родителей или законных представителей и принудили ее к сексу. После возбуждения уголовного дела уволили фигурантов дела и начальника отдела МВД по Анапе и его заместителя.

Как сообщали СМИ, пострадавшая девушка — волейболистка спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград», которая приехала в Анапу выступить за команду Московской области.