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№ 59 от 8 июня 2020

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Суд вынес приговор анапским полицейским по обвинению в принуждении 17-летней девушки к сексу

Общество367

367
 

Анапский районный суд приговорил бывших полицейских по делу о принуждении 17-летней волейболистки к сексу к двум годам и четырем годам колонии поселения. Об этом сообщает Краснодарский краевой суд.

Их признали виновными в понуждении к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК). Отмечается, что один подсудимый полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей и возместив ей моральный вред, а другой отказался признать свою вину.

По версии следствия, ночью 26 августа подсудимые встретили на пляже Витязево 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. Полицейские пригрозили ей административной ответственностью за пребывание в общественном месте в ночное время без родителей или законных представителей и принудили ее к сексу. После возбуждения уголовного дела уволили фигурантов дела и начальника отдела МВД по Анапе и его заместителя.

Как сообщали СМИ, пострадавшая девушка — волейболистка спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград», которая приехала в Анапу выступить за команду Московской области.

Теги:
полиция, анапа, nt

В Крыму с 15 июня решили отменить режим самоизоляции и карантин для приезжающих

Общество714

714
 

В Крыму с 15 июня отменят режим изоляции и карантин для приезжающих из других регионов России. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Сергей Аксенов. 

Он отметил, что обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе с Украины, сохраняется. Кроме того, по словам Аксенова, отменяются ограничения, «которые касались перевозки льготных категорий граждан». 

«В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды», — написал чиновник. 

Ранее власти Крыма обязали жителей других регионов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины, оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет. Уважительными причинами считались рабочая необходимость, а также чрезвычайные жизненные обстоятельства, например смерть родственника. Позже эту норму отменили

По официальным данным, в Крыму выявили 446 случая COVID-19, из них 330 выздоровели и пять умерли. На полуострове фиксируют в среднем 10 заразившихся в сутки. 

В апреле несколько десятков российских регионов ввели обязательный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других регионов с плохой эпидемиологической обстановкой. Приезжающих начали помещать на принудительную обсервацию, или, при наличии собственного жилья в регионе, — на двухнедельную самоизоляцию. С конца мая регионы стали отменять эти ограничения. 

Теги:
крым, коронавирус, nt
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