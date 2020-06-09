В Крыму с 15 июня решили отменить режим самоизоляции и карантин для приезжающих

В Крыму с 15 июня отменят режим изоляции и карантин для приезжающих из других регионов России. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он отметил, что обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе с Украины, сохраняется. Кроме того, по словам Аксенова, отменяются ограничения, «которые касались перевозки льготных категорий граждан».

«В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды», — написал чиновник.

Ранее власти Крыма обязали жителей других регионов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины, оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет. Уважительными причинами считались рабочая необходимость, а также чрезвычайные жизненные обстоятельства, например смерть родственника. Позже эту норму отменили.

По официальным данным, в Крыму выявили 446 случая COVID-19, из них 330 выздоровели и пять умерли. На полуострове фиксируют в среднем 10 заразившихся в сутки.

В апреле несколько десятков российских регионов ввели обязательный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других регионов с плохой эпидемиологической обстановкой. Приезжающих начали помещать на принудительную обсервацию, или, при наличии собственного жилья в регионе, — на двухнедельную самоизоляцию. С конца мая регионы стали отменять эти ограничения.