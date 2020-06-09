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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Мосгорсуд отказался отменить арест участнику пикета в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара
Александра НовиковаКорреспондент
Мосгорсуд оставил под арестом активиста Дениса Петрова, который был задержан во время одиночного пикета в поддержку арестованного на 15 суток спецкора «Новой» Ильи Азара. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат «Апологии протеста» Светлана Байтурина.
«Мы ходатайствовали об отмене ареста, так как состава правонарушения у нас нет, одиночный пикет не является мероприятием, которое требует согласования. Нельзя назвать пикетирование массовым мероприятием, имеющим единую цель», — сообщила адвокат, отметив, что в тот день на Петровку люди выходили и с другими требованиями.
Таким образом, Мосгорсуд оставил в силе приговор Таганского суда, который назначил активисту 15 суток административного ареста. Петрову вменили статью о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), так как до этого на него составляли протокол из-за участия в других акциях.
Напомним, 29 мая Денис Петров вышел к зданию московского МВД в поддержку спецкора «Новой» и муниципального депутата Хамовников Ильи Азара. В руках у него был плакат «Соблюдай ст. 31» Конституции о свободе собраний. Полиция задержала его и еще около 30 человек. За день до этого суд арестовал Илью Азара — также за одиночный пикет на Петровке, но уже в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбудили несколько уголовных дел. Позже Азару арест сократили до 10 суток.
В петербургский автосалон бывшего хоккеиста Сушинского пришли с обысками
В автосалон «Авангард» (официальный дилер Mercedes в Петербурге) пришли с обысками. Об этом РБК сообщил его владелец, бывший хоккеист Максим Сушинский.
«Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — сказал он.
По данным «Фонтанки», сотрудники управления экономической безопасности МВД по Петербургу и Ленобласти пришли с обысками примерно по 30 адресам, полицейские приехали и в коттедж Сушинского в Петергофе. Издание пишет, что следственные действия проводятся в рамках дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК).
В группе компаний «Авангард» семь подразделений. Она занимается в том числе продажей автомобилей и аксессуаров к ним, тюнингом, а также выкупом.
Сушинский играл в составе сборной России по хоккею в 1999-2010 годах. В 2004-м в составе омского «Авангарда» он завоевал титул чемпиона России.