Мосгорсуд отказался отменить арест участнику пикета в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара 

Мосгорсуд оставил под арестом активиста Дениса Петрова, который был задержан во время одиночного пикета в поддержку арестованного на 15 суток спецкора «Новой» Ильи Азара. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат «Апологии протеста» Светлана Байтурина.

«Мы ходатайствовали об отмене ареста, так как состава правонарушения у нас нет, одиночный пикет не является мероприятием, которое требует согласования. Нельзя назвать пикетирование массовым мероприятием, имеющим единую цель», — сообщила адвокат, отметив, что в тот день на Петровку люди выходили и с другими требованиями.

Таким образом, Мосгорсуд оставил в силе приговор Таганского суда, который назначил активисту 15 суток административного ареста. Петрову вменили статью о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), так как до этого на него составляли протокол из-за участия в других акциях.

Напомним, 29 мая Денис Петров вышел к зданию московского МВД в поддержку спецкора «Новой» и муниципального депутата Хамовников Ильи Азара. В руках у него был плакат «Соблюдай ст. 31» Конституции о свободе собраний. Полиция задержала его и еще около 30 человек. За день до этого суд арестовал Илью Азара — также за одиночный пикет на Петровке, но уже в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбудили несколько уголовных дел. Позже Азару арест сократили до 10 суток.