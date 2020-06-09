В петербургский автосалон бывшего хоккеиста Сушинского пришли с обысками

В автосалон «Авангард» (официальный дилер Mercedes в Петербурге) пришли с обысками. Об этом РБК сообщил его владелец, бывший хоккеист Максим Сушинский.

«Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — сказал он.

По данным «Фонтанки», сотрудники управления экономической безопасности МВД по Петербургу и Ленобласти пришли с обысками примерно по 30 адресам, полицейские приехали и в коттедж Сушинского в Петергофе. Издание пишет, что следственные действия проводятся в рамках дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК).

В группе компаний «Авангард» семь подразделений. Она занимается в том числе продажей автомобилей и аксессуаров к ним, тюнингом, а также выкупом.

Сушинский играл в составе сборной России по хоккею в 1999-2010 годах. В 2004-м в составе омского «Авангарда» он завоевал титул чемпиона России.