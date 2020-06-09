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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
В петербургский автосалон бывшего хоккеиста Сушинского пришли с обысками
В автосалон «Авангард» (официальный дилер Mercedes в Петербурге) пришли с обысками. Об этом РБК сообщил его владелец, бывший хоккеист Максим Сушинский.
«Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — сказал он.
По данным «Фонтанки», сотрудники управления экономической безопасности МВД по Петербургу и Ленобласти пришли с обысками примерно по 30 адресам, полицейские приехали и в коттедж Сушинского в Петергофе. Издание пишет, что следственные действия проводятся в рамках дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК).
В группе компаний «Авангард» семь подразделений. Она занимается в том числе продажей автомобилей и аксессуаров к ним, тюнингом, а также выкупом.
Сушинский играл в составе сборной России по хоккею в 1999-2010 годах. В 2004-м в составе омского «Авангарда» он завоевал титул чемпиона России.
В Кремле не считают отмену режима самоизоляции в Москве преждевременной
В Кремле не считают, что столичные власти поспешили с отменой режима самоизоляции и других ограничительных мер, введенных ранее для профилактики распространения коронавируса. Об этом, как передает «Коммерсант», заявил сегодня пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
«Почему слишком стремительно? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься по истечении одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении», — заявил представитель Кремля.
Песков напомнил, что столичный мэр Сергей Собянин принял решение об отмене ограничений, опираясь на данные о росте заболевших в городе. «Есть врачи, которые согласны с этим решением, есть врачи, которые придерживаются иной точки зрения. Естественно любой глава региона принимает решение, основываясь на экспертных показателях», — уточнил пресс-секретарь.
Сегодня в столице выявили еще 1 572 человек с коронавирусом, это самый низкий показатель с 16 апреля. О том, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась, сообщал и Роспотребнадзор.
Напомним, накануне столичный градоначальник объявил о «возвращении к нормальной жизни». В городе отменили режим всеобщей самоизоляции и цифровые пропуска для передвижения на транспорте. С сегодняшнего дня в Москве возобновили работу парикмахерские и салоны красоты, а с 16 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов, музеи и зоопарк.