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№ 59 от 8 июня 2020

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Житель Севастополя получил 10 лет колонии по обвинению в шпионаже

Общество21

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Севастопольский городской суд приговорил местного жителя к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже е (ст. 276 УК). Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, мужчина 1970 года рождения «передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей» и других сведений, «передача которых могла быть использована в ущерб внешней безопасности» России, говорится в сообщении. Отмечается, что незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме, так как «в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну», имя подсудимого не называется. 

О том, в чью пользу шпионил подсудимый, также не сообщается. По данным источника ТАСС, мужчина передавал сведения о российской армии сотрудникам украинской разведки.

Теги:
гостайна, севастополь, nt

Сотрудники «Ведомостей» создали профсоюз для защиты от необоснованных увольнений

Общество77

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Журналисты газеты «Ведомости» весной создали первичную ячейку «Профсоюза журналистов» для защиты от необоснованных увольнений новым руководством газеты. Об этом рассказали источники «Открытых медиа» в редакции. 

Председателем профсоюза стала глава отдела расследований «Ведомостей» Бэла Ляув. Она подтвердила эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев. Помимо нее, в профком вошли редактор отдела потребительских рынков Наталья Ищенко и сотрудник редакции сайта «Ведомостей» Юрий Литвиненко, уточнил один из собеседников «Открытых медиа».

Гендиректор операционной компании газеты «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров рассказал «Коммерсанту», что его уведомили о создании профсоюза 22 апреля. «Я их в этот день поздравил. Уверен, их профсоюз внесет свою лепту в защиту прав трудящихся», — сообщил он.

По данным «Открытых медиа», профсоюз представляет интересы только сотрудников «Ведомостей». Коммерческие службы издания она не поддерживает. 

И.о. главного редактора газеты стал Андрей Шмаров в марте, после того, как стало известно о продаже издания. Он запрещал журналистам издания публиковать тексты на основе опросов «Левада-центра», критиковать поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Он также менял заголовок в статье о продаже венесуэльских активов на противоположный по смыслу и снимал с сайта колонку с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Владельцем «Ведомостей» 29 мая стал основатель информационного агентства «ФедералПресс» Иван Еремин. Несмотря на конфликт Шмарова с редакцией, новый владелец решил оставить его на посту и.о. главного редактора. 

Теги:
em, профсоюзы, «ведомости»
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