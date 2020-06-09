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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Житель Севастополя получил 10 лет колонии по обвинению в шпионаже
Севастопольский городской суд приговорил местного жителя к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже е (ст. 276 УК). Об этом сообщается на сайте суда.
По версии следствия, мужчина 1970 года рождения «передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей» и других сведений, «передача которых могла быть использована в ущерб внешней безопасности» России, говорится в сообщении. Отмечается, что незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.
Суд рассматривал дело в закрытом режиме, так как «в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну», имя подсудимого не называется.
О том, в чью пользу шпионил подсудимый, также не сообщается. По данным источника ТАСС, мужчина передавал сведения о российской армии сотрудникам украинской разведки.
Теги:гостайна, севастополь, nt
Сотрудники «Ведомостей» создали профсоюз для защиты от необоснованных увольнений
Журналисты газеты «Ведомости» весной создали первичную ячейку «Профсоюза журналистов» для защиты от необоснованных увольнений новым руководством газеты. Об этом рассказали источники «Открытых медиа» в редакции.
Председателем профсоюза стала глава отдела расследований «Ведомостей» Бэла Ляув. Она подтвердила эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев. Помимо нее, в профком вошли редактор отдела потребительских рынков Наталья Ищенко и сотрудник редакции сайта «Ведомостей» Юрий Литвиненко, уточнил один из собеседников «Открытых медиа».
Гендиректор операционной компании газеты «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров рассказал «Коммерсанту», что его уведомили о создании профсоюза 22 апреля. «Я их в этот день поздравил. Уверен, их профсоюз внесет свою лепту в защиту прав трудящихся», — сообщил он.
По данным «Открытых медиа», профсоюз представляет интересы только сотрудников «Ведомостей». Коммерческие службы издания она не поддерживает.
И.о. главного редактора газеты стал Андрей Шмаров в марте, после того, как стало известно о продаже издания. Он запрещал журналистам издания публиковать тексты на основе опросов «Левада-центра», критиковать поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Он также менял заголовок в статье о продаже венесуэльских активов на противоположный по смыслу и снимал с сайта колонку с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Владельцем «Ведомостей» 29 мая стал основатель информационного агентства «ФедералПресс» Иван Еремин. Несмотря на конфликт Шмарова с редакцией, новый владелец решил оставить его на посту и.о. главного редактора.