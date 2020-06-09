Житель Севастополя получил 10 лет колонии по обвинению в шпионаже

Севастопольский городской суд приговорил местного жителя к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже е (ст. 276 УК). Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, мужчина 1970 года рождения «передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей» и других сведений, «передача которых могла быть использована в ущерб внешней безопасности» России, говорится в сообщении. Отмечается, что незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме, так как «в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну», имя подсудимого не называется.

О том, в чью пользу шпионил подсудимый, также не сообщается. По данным источника ТАСС, мужчина передавал сведения о российской армии сотрудникам украинской разведки.