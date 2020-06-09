Сотрудники «Ведомостей» создали профсоюз для защиты от необоснованных увольнений

Журналисты газеты «Ведомости» весной создали первичную ячейку «Профсоюза журналистов» для защиты от необоснованных увольнений новым руководством газеты. Об этом рассказали источники «Открытых медиа» в редакции.

Председателем профсоюза стала глава отдела расследований «Ведомостей» Бэла Ляув. Она подтвердила эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев. Помимо нее, в профком вошли редактор отдела потребительских рынков Наталья Ищенко и сотрудник редакции сайта «Ведомостей» Юрий Литвиненко, уточнил один из собеседников «Открытых медиа».

Гендиректор операционной компании газеты «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров рассказал «Коммерсанту», что его уведомили о создании профсоюза 22 апреля. «Я их в этот день поздравил. Уверен, их профсоюз внесет свою лепту в защиту прав трудящихся», — сообщил он.

По данным «Открытых медиа», профсоюз представляет интересы только сотрудников «Ведомостей». Коммерческие службы издания она не поддерживает.

И.о. главного редактора газеты стал Андрей Шмаров в марте, после того, как стало известно о продаже издания. Он запрещал журналистам издания публиковать тексты на основе опросов «Левада-центра», критиковать поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Он также менял заголовок в статье о продаже венесуэльских активов на противоположный по смыслу и снимал с сайта колонку с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Владельцем «Ведомостей» 29 мая стал основатель информационного агентства «ФедералПресс» Иван Еремин. Несмотря на конфликт Шмарова с редакцией, новый владелец решил оставить его на посту и.о. главного редактора.