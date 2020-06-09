В Красноярском крае завели уголовное дело о терроризме против трех подростков

Девять депутатов Мосгордумы из трех фракций предложили другим своим коллегам выразить недоверие спикеру Алексею Шапошникову, что может привести к его досрочному снятию с поста. Проект постановления опубликовал в фейсбуке депутат Михаил Тимонов.

Помимо него, документ подписали депутаты, представляющие фракции «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ: Дарья Беседина, Евгений Ступин, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов, Олег Шереметьев и Елена Янчук.

Первая претензия, которую предъявили депутаты Шапошникову — «сознательная политика игнорирования мнения оппозиционных фракций». Также, по мнению подписавших документ, он не предотвратил распространение коронавируса в Мосгордуме, а также указал ложные сведения о своем доходе.

«Процедура несложная, она прописана в регламенте. Только что мы с коллегой Ступиным сходили сдали в аппарат [проект]», — рассказал Тимонов «Новой газете». В течение трех дней документ должны рассмотреть в юридическом направлении аппарата, затем его направят на визирование заммэра Москвы Наталье Сергуниной, она может рассматривать его до двух недель. После этого необходимо, чтобы не менее пяти депутатов выступили за рассмотрение документа на ближайшем заседании, а на нем за постановление в ходе тайного голосования выступили как минимум 23 человека (50%+1 депутат).

По декларации доход Шапошникова за 2018 год составил 24,4 млн рублей, а за 2019 — свыше 1 млрд 950 млн. Рост дохода почти в 80 раз cпикер Мосгордумы объяснил продажей 100% акций АО «Северянин», председателем совета директоров которого он был до избрания депутатом. «Открытые медиа» выяснили, что компании принадлежали почти три гектара земли на севере Москвы, которая носила статус промзоны до 2018 года. Ее стоимость увеличилась с 366 миллионов рублей до 1,4 миллиарда рублей после того, как на ней разрешили многоквартирную застройку.