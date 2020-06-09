Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

плейлист

Поет Юрий Щекочихин. Концерт «Страна не пожалеет обо мне?..» — к 70-летию

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 59 от 8 июня 2020

Читать номер

В Красноярском крае завели уголовное дело о терроризме против трех подростков

Общество33

33
 

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело о терроризме против трех 14-летних подростков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Имена подростков не указываются. В сообщении отмечается, что их подозревают в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК). По версии следствия, с октября 2019 года подростки, будучи «сторонниками анархистских взглядов», читали запрещенную литературу и смотрели фильмы об изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а также «отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».

Теги:
следственный комитет, nt, красноярский край

Члены трех фракций Мосгордумы предложили вынести вотум недоверия спикеру Шапошникову

Общество73

Мария ЕфимоваКорреспондент

73
 

Девять депутатов Мосгордумы из трех фракций предложили другим своим коллегам выразить недоверие спикеру Алексею Шапошникову, что может привести к его досрочному снятию с поста. Проект постановления опубликовал в фейсбуке депутат Михаил Тимонов.

Помимо него, документ подписали депутаты, представляющие фракции «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ: Дарья Беседина, Евгений Ступин, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов, Олег Шереметьев и Елена Янчук.

Первая претензия, которую предъявили депутаты Шапошникову — «сознательная политика игнорирования мнения оппозиционных фракций». Также, по мнению подписавших документ, он не предотвратил распространение коронавируса в Мосгордуме, а также указал ложные сведения о своем доходе.

«Процедура несложная, она прописана в регламенте. Только что мы с коллегой Ступиным сходили сдали в аппарат [проект]», — рассказал Тимонов «Новой газете». В течение трех дней документ должны рассмотреть в юридическом направлении аппарата, затем его направят на визирование заммэра Москвы Наталье Сергуниной, она может рассматривать его до двух недель. После этого необходимо, чтобы не менее пяти депутатов выступили за рассмотрение документа на ближайшем заседании, а на нем за постановление в ходе тайного голосования выступили как минимум 23 человека (50%+1 депутат).  

По декларации доход Шапошникова за 2018 год составил 24,4 млн рублей, а за 2019 — свыше 1 млрд 950 млн. Рост дохода почти в 80 раз cпикер Мосгордумы объяснил продажей 100% акций АО «Северянин», председателем совета директоров которого он был до избрания депутатом. «Открытые медиа» выяснили, что компании принадлежали почти три гектара земли на севере Москвы, которая носила статус промзоны до 2018 года. Ее стоимость увеличилась с 366 миллионов рублей до 1,4 миллиарда рублей после того, как на ней разрешили многоквартирную застройку. 

Теги:
спикер, шапошников , мосгордума, em
Больше интересного в вашей ленте
«Потрясающе красива!»: Кристина Орбакайте в мини-шортах восхитила поклонников
Вы будете видеть меньше такого
Как избавиться от муравьев в огороде: простой способ
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядели леса в период карбона, который подарил нам каменный уголь
Вы будете видеть меньше такого
Официальный ответ ГИБДД о снижении "нештрафуемого" порога скорости с 20 до 10 км/ч
Вы будете видеть меньше такого
Мороженое без пальмового масла — 7 натуральных марок
Вы будете видеть меньше такого
Азербайджанские авиалинии возобновили продажу билетов
Вы будете видеть меньше такого
Не успели посеять в срок? Не беда, есть проверенный способ, Томаты будут расти не по дням, а по часам...
Вы будете видеть меньше такого
Дом шоумена Александра Цекало
Вы будете видеть меньше такого
Важная подкормка томатов в период цветения
Вы будете видеть меньше такого
Нашему соседу по даче понравился наш новый дом и он захотел построить себе похожий за наш счет.
Вы будете видеть меньше такого
Лакомство к чаю за 10 минут
Вы будете видеть меньше такого
Четыре бытовых хитрости, которым я научилась у грузинок
Вы будете видеть меньше такого
Почему смотреть в глаза кошке не советуют даже ветеринары
Вы будете видеть меньше такого
Как и где моются монголы
Вы будете видеть меньше такого
Новые фото Марса при помощи 34 -миллиметровой камеры
Вы будете видеть меньше такого
Всего за 3 минуты готовлю вкусный завтрак из творога и яйца
Вы будете видеть меньше такого
Какой годовой пробег можно считать идеальным для легкового автомобиля?
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Можешь ли ты постоять за себя?
Вы будете видеть меньше такого
В Петербурге пока не будут полностью снимать ограничительные меры
Вы будете видеть меньше такого
Заглянул посмотреть интерьер 100 летней деревенской избы, и был приятно удивлен.
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera