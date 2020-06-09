В Благовещенске из-за ливней ввели режим ЧС

Власти Благовещенска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ливня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За 12 часов в городе выпало 90% от нормы осадков для июня. Ливень стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений на 8 июня.

В городе также произошло отключение энергоснабжения на четырех подстанциях, спустя несколько часов ситуацию удалось исправить. Кроме того, подтопило участки дорог на девяти перекрестках, подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, а также дворовые территории двух школ и трех детских садов.

Отмечается, что режим ЧС введен для проведения аварийно-восстановительных работ в городе.