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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
В Благовещенске из-за ливней ввели режим ЧС
Власти Благовещенска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ливня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
За 12 часов в городе выпало 90% от нормы осадков для июня. Ливень стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений на 8 июня.
В городе также произошло отключение энергоснабжения на четырех подстанциях, спустя несколько часов ситуацию удалось исправить. Кроме того, подтопило участки дорог на девяти перекрестках, подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, а также дворовые территории двух школ и трех детских садов.
Отмечается, что режим ЧС введен для проведения аварийно-восстановительных работ в городе.
Теги:благовещенск, режим чс, nt
Суд приговорил к 6,5 годам колонии 61-летнего последователя «Свидетелей Иеговы» из Пскова
Псковский городской суд приговорил к 6,5 годам колонии последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) Геннадия Шпаковского. Об этом сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа».
Верующего обвинили в создании (ст. 282. 2 УК) и финансировании (282. 3 УК) запрещенной организации, с 2018 года он находился под подпиской о невыезде. Гособвинение просило приговорить Шпаковского к 7,5 годам колонии. Мужчина свою вину не признал: он уверен, что его судят «сугубо за веру».
Преследовать последователей «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против верующих регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки.
Так, например, аналогичный срок после апелляции получил крымчанин Артем Герасимов, которому сначала назначили штраф в 400 тысяч рублей. На шесть лет приговорили Сергея Климова из Томска, датчанина Денниса Кристенсена, Владимира Алушкина и Сергея Филатова.