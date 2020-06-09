Суд приговорил к 6,5 годам колонии 61-летнего последователя «Свидетелей Иеговы» из Пскова

Псковский городской суд приговорил к 6,5 годам колонии последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) Геннадия Шпаковского. Об этом сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа».

Верующего обвинили в создании (ст. 282. 2 УК) и финансировании (282. 3 УК) запрещенной организации, с 2018 года он находился под подпиской о невыезде. Гособвинение просило приговорить Шпаковского к 7,5 годам колонии. Мужчина свою вину не признал: он уверен, что его судят «сугубо за веру».

Преследовать последователей «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против верующих регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки.

Так, например, аналогичный срок после апелляции получил крымчанин Артем Герасимов, которому сначала назначили штраф в 400 тысяч рублей. На шесть лет приговорили Сергея Климова из Томска, датчанина Денниса Кристенсена, Владимира Алушкина и Сергея Филатова.