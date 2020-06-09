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№ 59 от 8 июня 2020

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Суд приговорил к 6,5 годам колонии 61-летнего последователя «Свидетелей Иеговы» из Пскова

Общество56

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Псковский городской суд приговорил к 6,5 годам колонии последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) Геннадия Шпаковского. Об этом сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа».

Верующего обвинили в создании (ст. 282. 2 УК) и финансировании (282. 3 УК) запрещенной организации, с 2018 года он находился под подпиской о невыезде. Гособвинение просило приговорить Шпаковского к 7,5 годам колонии. Мужчина свою вину не признал: он уверен, что его судят «сугубо за веру».

Преследовать последователей «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против верующих регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки.

Так, например, аналогичный срок после апелляции получил крымчанин Артем Герасимов, которому сначала назначили штраф в 400 тысяч рублей. На шесть лет приговорили Сергея Климова из Томска, датчанина Денниса Кристенсена, Владимира Алушкина и Сергея Филатова.

Теги:
sn, преследования, суды, свидетели иеговы

Курьерские службы сообщили о задержке посылок на российской таможне из-за новых правил

Общество257

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Курьерские службы доставок международных заказов столкнулись с задержкой доставки посылок из-за проблем с их оформлением на российской таможне. Об этом пишут РБК и Forbes

Президент Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП) Владимир Саркисов в письме к главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиру Булавину отметил, что проблемы начались с 1 февраля. С этого дня вступил в силу приказ службы, которым сократилось число посылок в одной электронной декларации с 500 до 100. Фактически действовать документ начал с мая, уточнил директор Boxberry Марат Артуганов.

Глава департамента компании DPD в России Сергей Денисов рассказал РБК, что у компании проблемы начались с 18 мая из-за информационно-технического сбоя. По словам Денисова, задержки коснутся примерно 90% посылок, отправляемых службой. Однако вице-президент по операционной деятельности DHL Express Юрий Шевченко заявил об отсутствии проблем с доставкой. 

Через электронные декларации оформляют посылки по крайней мере 17 курьерских служб, рассказал Саркисов. Он добавил, что большинство грузов, которые на конец мая застряли на таможне, уже отправлены, но выразил опасения, что сбой может повториться вновь.

Ассоциация компаний интернет-торговли прогнозировала, что в 2019 году число посылок из зарубежных магазинов могло составить около 450 млн штук, отмечает РБК. Объем международной торговли оценивали в сумму около 680 млрд рублей, больше половины приходилось на посылки из Китая. 

Теги:
таможня, россия, em
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