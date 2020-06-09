В России выявили еще 8 595 случаев заражения коронавирусом, число умерших от инфекции превысило 6 тысяч 

За последние сутки врачи зафиксировали еще 8 595 случаев заражения коронавирусом в России. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Новые случаи COVID-19 были выявлены в 83 регионах страны, в Москве инфекцию нашли еще у 1572 человек. Как отмечает ТАСС, рост числа заболевших снизился до 1,8%, тогда как в течение шести дней до этого он держался на уровне 1,9-2%.

За последние сутки еще 171 пациент с коронавирусом скончался, среди них 59 жителей Москвы. Всего с начала пандемии в стране медики зафиксировали 6 142 смерти от COVID-19.

Дополняется.