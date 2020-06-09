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№ 59 от 8 июня 2020

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В России выявили еще 8 595 случаев заражения коронавирусом, число умерших от инфекции превысило 6 тысяч 

Общество1 494

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За последние сутки врачи зафиксировали еще 8 595 случаев заражения коронавирусом в России. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Новые случаи COVID-19 были выявлены в 83 регионах страны, в Москве инфекцию нашли еще у 1572 человек. Как отмечает ТАСС, рост числа заболевших снизился до 1,8%, тогда как в течение шести дней до этого он держался на уровне 1,9-2%.

За последние сутки еще 171 пациент с коронавирусом скончался, среди них 59 жителей Москвы. Всего с начала пандемии в стране медики зафиксировали 6 142 смерти от COVID-19.

Дополняется.

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Теги:
sn, инфекция, пандемия, коронавирус

Путин присвоил соавтору поправок в Конституцию звание заслуженного деятеля науки

Общество1 039

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Президент Владимир Путин присвоил сопредседательнице рабочей группы по поправкам в Конституцию Талии Хабриевой звание заслуженного деятеля науки. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Почетное звание Хабриева получила за «заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу». После начала подготовки к изменению Основного закона она стала сопредседателем рабочей группы по поправкам, которую также возглавили депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. 

В работе над изменением Конституции приняли участие актер Владимир Машков, председатель «Союза женщин России» Елена Лахова, режиссер Карен Шахназаров, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев и другие. 

Хабриева является доктором юридических наук и академиком РАН. Кроме того, она возглавляет Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, который занимается научно-правовым обеспечением деятельности кабмина. 

Теги:
sn, путин, поправки в конституцию, звание
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