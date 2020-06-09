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№ 59 от 8 июня 2020

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Путин присвоил соавтору поправок в Конституцию звание заслуженного деятеля науки

Общество32

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Президент Владимир Путин присвоил сопредседательнице рабочей группы по поправкам в Конституцию Талии Хабриевой звание заслуженного деятеля науки. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Почетное звание Хабриева получила за «заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу». После начала подготовки к изменению Основного закона она стала сопредседателем рабочей группы по поправкам, которую также возглавили депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. 

В работе над изменением Конституции приняли участие актер Владимир Машков, председатель «Союза женщин России» Елена Лахова, режиссер Карен Шахназаров, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев и другие. 

Хабриева является доктором юридических наук и академиком РАН. Кроме того, она возглавляет Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, который занимается научно-правовым обеспечением деятельности кабмина. 

Теги:
sn, путин, поправки в конституцию, звание

КНДР объявила о блокировке линий связи с Южной Кореей

Политика216

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КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей. Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, это первый шаг на пути к полному отключению всех средств связи с Сеулом и прекращению «других ненужных действий».

«Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование», — цитирует заявление РИА Новости. В сообщение ЦТАК также говорится, что Сеул привел отношения между двумя странами к конечной точке и народ Северной Кореи «возмущен предательством и хитрым поведением южнокорейских властей».

Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на представителя Минобороны пишет, что утром северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи. Ранее сообщалось, что в Пхеньяне 8 июня не ответили на телефонный звонок из Сеула впервые с 2018 года, когда был открыт межкорейский офис связи.

КНДР решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей из-за агитационных листовок, распространенных на севере перебежчиками и активистами. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон осудила эти действия и пригрозила Сеулу серьезными последствиями. Власти Южной Кореи призывали местные общественные организации прекратить отправку листовок и заявляли о намерении законодательно запретить подобные действия.

Теги:
kb, южная корея, кндр
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