Путин присвоил соавтору поправок в Конституцию звание заслуженного деятеля науки

Президент Владимир Путин присвоил сопредседательнице рабочей группы по поправкам в Конституцию Талии Хабриевой звание заслуженного деятеля науки. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное звание Хабриева получила за «заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу». После начала подготовки к изменению Основного закона она стала сопредседателем рабочей группы по поправкам, которую также возглавили депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

В работе над изменением Конституции приняли участие актер Владимир Машков, председатель «Союза женщин России» Елена Лахова, режиссер Карен Шахназаров, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев и другие.

Хабриева является доктором юридических наук и академиком РАН. Кроме того, она возглавляет Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, который занимается научно-правовым обеспечением деятельности кабмина.