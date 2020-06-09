КНДР объявила о блокировке линий связи с Южной Кореей

КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей. Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, это первый шаг на пути к полному отключению всех средств связи с Сеулом и прекращению «других ненужных действий».

«Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование», — цитирует заявление РИА Новости. В сообщение ЦТАК также говорится, что Сеул привел отношения между двумя странами к конечной точке и народ Северной Кореи «возмущен предательством и хитрым поведением южнокорейских властей».

Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на представителя Минобороны пишет, что утром северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи. Ранее сообщалось, что в Пхеньяне 8 июня не ответили на телефонный звонок из Сеула впервые с 2018 года, когда был открыт межкорейский офис связи.

КНДР решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей из-за агитационных листовок, распространенных на севере перебежчиками и активистами. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон осудила эти действия и пригрозила Сеулу серьезными последствиями. Власти Южной Кореи призывали местные общественные организации прекратить отправку листовок и заявляли о намерении законодательно запретить подобные действия.