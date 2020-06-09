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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
КНДР объявила о блокировке линий связи с Южной Кореей
КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей. Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, это первый шаг на пути к полному отключению всех средств связи с Сеулом и прекращению «других ненужных действий».
«Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование», — цитирует заявление РИА Новости. В сообщение ЦТАК также говорится, что Сеул привел отношения между двумя странами к конечной точке и народ Северной Кореи «возмущен предательством и хитрым поведением южнокорейских властей».
Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на представителя Минобороны пишет, что утром северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи. Ранее сообщалось, что в Пхеньяне 8 июня не ответили на телефонный звонок из Сеула впервые с 2018 года, когда был открыт межкорейский офис связи.
КНДР решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей из-за агитационных листовок, распространенных на севере перебежчиками и активистами. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон осудила эти действия и пригрозила Сеулу серьезными последствиями. Власти Южной Кореи призывали местные общественные организации прекратить отправку листовок и заявляли о намерении законодательно запретить подобные действия.
Теги:kb, южная корея, кндр
Власти Красноярского края признали попадание солярки в озеро Пясино под Норильском
Попавшая в водоемы Таймыра солярка просочилась за боновые заграждения, установленные на реке Амбарная после аварии на нефтебазе, и попала в озеро Пясино. Об этом Интерфаксу сообщил губернатор Красноярского края.
«Топливо попало и в Пясино. […] Как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя. Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север. Думаю, что это будет возможно», — заявил Усс.
Замминистра экологии региона Юлия Гуменюк заявила, что пока что установка боновых заграждений — не самая эффективная мера. «Либо они были выставлены позже обозначенного срока, после того, как основное пятно уже прошло», — уточнила она.
Река Пясина впадает в Карское море. Она вытекает из одноименного озера, куда собирается вода из других крупных водоемов, расположенных на территории плато Путорана. После аварии на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в «Норникель») солярка попала в ручей Безымянный, а оттуда — в реку Амбарную.
Всего после разгерметизации резервуара с топливом в почву и водоемы вылилось порядка 21 тысячи тонн нефтепродуктов. По данным «Гринпис», экологический ущерб, нанесенный водоемам Таймыра, может превышать 6 миллиардов рублей. США предлагали России свою помощь в ликвидации последствий аварии, однако официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти и компания «Норникель» уже сами определили сроки решения вопроса с разливом топлива.