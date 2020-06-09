Власти Красноярского края признали попадание солярки в озеро Пясино под Норильском 

Попавшая в водоемы Таймыра солярка просочилась за боновые заграждения, установленные на реке Амбарная после аварии на нефтебазе, и попала в озеро Пясино. Об этом Интерфаксу сообщил губернатор Красноярского края.

«Топливо попало и в Пясино. […] Как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя. Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север. Думаю, что это будет возможно», — заявил Усс.

Замминистра экологии региона Юлия Гуменюк заявила, что пока что установка боновых заграждений — не самая эффективная мера. «Либо они были выставлены позже обозначенного срока, после того, как основное пятно уже прошло», — уточнила она.

Река Пясина впадает в Карское море. Она вытекает из одноименного озера, куда собирается вода из других крупных водоемов, расположенных на территории плато Путорана. После аварии на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в «Норникель») солярка попала в ручей Безымянный, а оттуда — в реку Амбарную.

Всего после разгерметизации резервуара с топливом в почву и водоемы вылилось порядка 21 тысячи тонн нефтепродуктов. По данным «Гринпис», экологический ущерб, нанесенный водоемам Таймыра, может превышать 6 миллиардов рублей. США предлагали России свою помощь в ликвидации последствий аварии, однако официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти и компания «Норникель» уже сами определили сроки решения вопроса с разливом топлива.