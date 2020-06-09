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№ 59 от 8 июня 2020

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Водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, скончался

Общество5 353

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Водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в медучреждении.

По данным ТАСС, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и врачам не удалось спасти его. Ранее собеседники агентства говорили, что у 57-летнего пострадавшего диагностировали открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. По словам источников, Ефремова уже отпустили под подписку о невыезде. 

Обновление

9:48 Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии, сообщили в ГУ МВД по Москве. 

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Джип, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Сотрудники полиции выяснили, что актер в момент ДТП был пьян.

После аварии против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 264 УК). РИА Новости и ТАСС сообщают, что после смерти пострадавшего дело могут переквалифицировать на более тяжкую часть статьи УК, предполагающую в качестве наказания до 12 лет лишения свободы.

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Теги:
kb, москва, авария, дтп, ефремов
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