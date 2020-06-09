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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Что произошло за ночь 9 июня. Коротко
«Новая газета»редакция
- После ДТП в центре Москвы против актера Михаила Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным полиции, в момент аварии он был пьян.
- КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей. В Пхеньяне считают, что Сеул привел «межкорейские отношения к конечной точке».
- Число жертв коронавируса в Москве превысило 3 тысячи. За последние сутки в столице скончались 59 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число умерших в Москве достигло 3029.
- Разлившееся на Таймыре топливо распространилось за боновые заграждения. В Минэкологии Красноярского края сообщили, что следы нефтепродуктов в пределах ПДК нашли в озере Пясино под Норильском.
- В Благовещенске объявили режим ЧС из-за последствий сильного дождя. За 12 часов там выпало 90% от нормы осадков для июня. Ливень стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений на 8 июня.
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Теги:kb, кндр, ефремов, коронавирус
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 3 тысячи
В столице за последние сутки скончались еще 59 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
У всех врачи также выявили пневмонию. Согласно официальной статистике, в Москве число летальных случаев превысило 3 тысячи. В столице коронавирусом сейчас болеют более 89,5 тысячи человек, а более ста тысяч жителей города смогли побороть инфекцию и уже выздоровели.
Московские власти утверждают, что в столице эпидемия пошла на спад: в последние шесть дней прирост новых заболевших в сутки составил чуть менее двух тысяч человек. Опираясь на эти данные, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима всеобщей самоизоляции и снятии ряда других ограничений в Москве.
В городе уже сегодня возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, а на 16 июня запланировано открытие летних веранд ресторанов и кафе. Будут отменены графики прогулок и цифровые пропуска для поездок на личном или общественном транспорте. При этом масочный режим в столице пока решили сохранить.