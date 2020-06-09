Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подписка

Имеем право выходить!

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 59 от 8 июня 2020

Читать номер

Что произошло за ночь 9 июня. Коротко

Общество397

397
 
  • После ДТП в центре Москвы против актера Михаила Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным полиции, в момент аварии он был пьян. 
  • КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей. В Пхеньяне считают, что Сеул привел «межкорейские отношения к конечной точке».
  • Число жертв коронавируса в Москве превысило 3 тысячи. За последние сутки в столице скончались 59 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число умерших в Москве достигло 3029.
  • Разлившееся на Таймыре топливо распространилось за боновые заграждения. В Минэкологии Красноярского края сообщили, что следы нефтепродуктов в пределах ПДК нашли в озере Пясино под Норильском.
  • В Благовещенске объявили режим ЧС из-за последствий сильного дождя. За 12 часов там выпало 90% от нормы осадков для июня. Ливень стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений на 8 июня.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
kb, кндр, ефремов, коронавирус

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 3 тысячи

Общество300

300
 

В столице за последние сутки скончались еще 59 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

У всех врачи также выявили пневмонию. Согласно официальной статистике, в Москве число летальных случаев превысило 3 тысячи. В столице коронавирусом сейчас болеют более 89,5 тысячи человек, а более ста тысяч жителей города смогли побороть инфекцию и уже выздоровели.

Московские власти утверждают, что в столице эпидемия пошла на спад: в последние шесть дней прирост новых заболевших в сутки составил чуть менее двух тысяч человек. Опираясь на эти данные, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима всеобщей самоизоляции и снятии ряда других ограничений в Москве.

В городе уже сегодня возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, а на 16 июня запланировано открытие летних веранд ресторанов и кафе. Будут отменены графики прогулок и цифровые пропуска для поездок на личном или общественном транспорте. При этом масочный режим в столице пока решили сохранить.

Теги:
sn, москва, коронавирус, жертвы
Больше интересного в вашей ленте
Как обычный спичечный коробок помогает получить богатый урожай помидоров
Вы будете видеть меньше такого
7 популярных сливочных масел без пальмового масла и трансжиров
Вы будете видеть меньше такого
Растолстевший на карантине кот развеселил соцсети
Вы будете видеть меньше такого
Почему на японских автомобилях зеркала ближе к фарам, чем к лобовому стеклу
Вы будете видеть меньше такого
Тест на эрудицию: На сколько вопросов Вы сможете ответить?
Вы будете видеть меньше такого
Манихейство: религия, не признанная ни одним государством
Вы будете видеть меньше такого
Какой кустарник посадить у дома, чтобы радовал цветением до осени?
Вы будете видеть меньше такого
НАСА опять просит предоставить места на "Союзах" для американских астронавтов
Вы будете видеть меньше такого
🛠 Столько лет выбрасывал пробки, пока подруга не показала как их можно использовать дома. Рассказываю 4 применения
Вы будете видеть меньше такого
Орловцы вскрыли нелегальную продуктовую сеть, опутавшую всю страну
Вы будете видеть меньше такого
Международные авиарейсы из Казахстана пока открывать не будут
Вы будете видеть меньше такого
Увидел на дороге автомобиль с номером с буквой "Т" слева. Узнал, что он означает
Вы будете видеть меньше такого
Знакомый аргонщик показал, как паять алюминий без аргона в домашних условиях за несколько минут
Вы будете видеть меньше такого
Как 27-летний сибиряк отказался от работы в «Газпроме», очаровал Кремниевую долину и строит компанию на $1 млрд
Вы будете видеть меньше такого
Как сложилась жизнь детей актрисы Ады Роговцевой, которой в жизни пришлось несколько раз пережить потерю близких
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит идеальная форма для тренировок и идеальная фигура после? Показывает Жизель Оливейра
Вы будете видеть меньше такого
В Нидерландах осушили два канала, на дне которых обнаружили более 700 тысяч артефактов. Показываю находки
Вы будете видеть меньше такого
Проверила на себе методику для плоского живота. Мой живот подтянулся через месяц
Вы будете видеть меньше такого
6 Ошибок в прическе, которые визуально старят
Вы будете видеть меньше такого
Когда мы платили больше — в царское время или сейчас: сравниваю налоги
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera