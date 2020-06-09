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№ 59 от 8 июня 2020

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В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 3 тысячи

Общество50

50
 

В столице за последние сутки скончались еще 59 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

У всех врачи также выявили пневмонию. Согласно официальной статистике, в Москве число летальных случаев превысило 3 тысячи. В столице коронавирусом сейчас болеют более 89,5 тысячи человек, а более ста тысяч жителей города смогли побороть инфекцию и уже выздоровели.

Московские власти утверждают, что в столице эпидемия пошла на спад: в последние шесть дней прирост новых заболевших в сутки составил чуть менее двух тысяч человек. Опираясь на эти данные, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима всеобщей самоизоляции и снятии ряда других ограничений в Москве.

В городе уже сегодня возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, а на 16 июня запланировано открытие летних веранд ресторанов и кафе. Будут отменены графики прогулок и цифровые пропуска для поездок на личном или общественном транспорте. При этом масочный режим в столице пока решили сохранить.

Теги:
sn, москва, коронавирус, жертвы

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Общество5 211

5 211
 

Актер Михаил Ефремов попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Это произошло вечером 8 июня.

Один из очевидцев аварии рассказал РИА Новости, что черный внедорожник выехал на Смоленской площади на встречную полосу и столкнулся с белым фургоном. В результате пострадал его водитель, состояние которого, по данным ТАСС, оценивается как крайне тяжелое.

По данным МВД, Ефремов был за рулем в состоянии опьянения. «Состояние опьянения установлено», — сообщил ТАСС глава пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин.

обновление

07:11 Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 246 УК), сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

ТАСС пишет, что Ефремова после аварии задержали. Источник агентства уточнил, что против него могут возбудить дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по (ч. 2 ст 264 УК).

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Теги:
em, ефремов, авария
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