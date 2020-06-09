Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Авария произошла вечером 8 июня.

Один из очевидцев аварии рассказал РИА Новости, что черный внедорожник выехал на Смоленской площади на встречную полосу и столкнулся с белым фургоном. В результате пострадал его водитель, состояние которого, по данным ТАСС, оценивается как крайне тяжелое.

По данным МВД, Ефремов был за рулем в состоянии опьянения. «Состояние опьянения установлено», — сообщил ТАСС глава пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин.

ТАСС пишет, что Ефремова после аварии задержали. Источник агентства уточнил, что против него могут возбудить дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по (ч. 2 ст 264 УК).