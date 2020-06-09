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№ 59 от 8 июня 2020

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Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Общество8

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Актер Михаил Ефремов попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Авария произошла вечером 8 июня.

Один из очевидцев аварии рассказал РИА Новости, что черный внедорожник выехал на Смоленской площади на встречную полосу и столкнулся с белым фургоном. В результате пострадал его водитель, состояние которого, по данным ТАСС, оценивается как крайне тяжелое.

По данным МВД, Ефремов был за рулем в состоянии опьянения. «Состояние опьянения установлено», — сообщил ТАСС глава пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин.

ТАСС пишет, что Ефремова после аварии задержали. Источник агентства уточнил, что против него могут возбудить дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по (ч. 2 ст 264 УК).

Теги:
em, ефремов, авария

Кадыров поручил выделить деньги на выкуп невест для пострадавших от пандемии COVID-19 женихов

Общество820

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства из фонда Ахмата-Хаджи Кадырова на выкуп невест 207 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии коронавируса финансовой возможности. Об этом РИА Новости ообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

«Во всех районах [Чечни] были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения», — пояснили в муфтияте, уточнив, что семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам. 

В муфтияте напомнили, что из-за ограничений, введенных из-за пандемии, круг участников свадебных торжеств ограничивается самыми близкими родственниками. Действующий с начала апреля запрет на проведение свадеб по мусульманским канонам отменили с 25 мая.

Согласно последним данным, в регионе зафиксировади 1365 случаев коронавируса, из них 993 человек выздоровели, 15 — умерли.
 

Теги:
кадыров, чечня, свадьба, nt
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