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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Кадыров поручил выделить деньги на выкуп невест для пострадавших от пандемии COVID-19 женихов
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства из фонда Ахмата-Хаджи Кадырова на выкуп невест 207 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии коронавируса финансовой возможности. Об этом РИА Новости ообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.
«Во всех районах [Чечни] были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения», — пояснили в муфтияте, уточнив, что семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам.
В муфтияте напомнили, что из-за ограничений, введенных из-за пандемии, круг участников свадебных торжеств ограничивается самыми близкими родственниками. Действующий с начала апреля запрет на проведение свадеб по мусульманским канонам отменили с 25 мая.
Согласно последним данным, в регионе зафиксировади 1365 случаев коронавируса, из них 993 человек выздоровели, 15 — умерли.
Путин подписал закон о создании единой базы данных россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Регистр будет содержать сведения о всех жителях страны — их имя, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы. К базе будут иметь доступ спецслужбы, при этом, как отмечали в Госдуме, новый регистр предполагает 12 уровней доступа, чтобы представители ведомств не могли посмотреть информацию, которая к ним не относится. Отвечать за создание и работу базы будет Федеральная налоговая служба, только ее сотрудники получат полный доступ к личным данным россиян.
Законопроект о создании единого федерального регистра Госдума приняла в третьем чтении 21 мая. Согласно документу, ФНС также будет отвечать и за возможные утечки персональных данных, о которых предупреждали критики проекта после его внесения кабмином прошлым летом. База лишь объединит данные, которые уже хранятся в электронном виде в разных ведомствах, отвечали на это авторы законопроекта.