Кадыров поручил выделить деньги на выкуп невест для пострадавших от пандемии COVID-19 женихов

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства из фонда Ахмата-Хаджи Кадырова на выкуп невест 207 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии коронавируса финансовой возможности. Об этом РИА Новости ообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

«Во всех районах [Чечни] были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения», — пояснили в муфтияте, уточнив, что семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам.

В муфтияте напомнили, что из-за ограничений, введенных из-за пандемии, круг участников свадебных торжеств ограничивается самыми близкими родственниками. Действующий с начала апреля запрет на проведение свадеб по мусульманским канонам отменили с 25 мая.

Согласно последним данным, в регионе зафиксировади 1365 случаев коронавируса, из них 993 человек выздоровели, 15 — умерли.

