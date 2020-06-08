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№ 59 от 8 июня 2020

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Путин подписал закон о создании единой базы данных россиян

Общество129

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Регистр будет содержать сведения о всех жителях страны — их имя, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы. К базе будут иметь доступ спецслужбы, при этом, как отмечали в Госдуме, новый регистр предполагает 12 уровней доступа, чтобы представители ведомств не могли посмотреть информацию, которая к ним не относится. Отвечать за создание и работу базы будет Федеральная налоговая служба, только ее сотрудники получат полный доступ к личным данным россиян.

Законопроект о создании единого федерального регистра Госдума приняла в третьем чтении 21 мая. Согласно документу, ФНС также будет отвечать и за возможные утечки персональных данных, о которых предупреждали критики проекта после его внесения кабмином прошлым летом. База лишь объединит данные, которые уже хранятся в электронном виде в разных ведомствах, отвечали на это авторы законопроекта.

Теги:
закон, путин, nt

В Мурманской области на полицейского завели дело за удары задержанного электрошокером

Общество231

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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В Мончегорске Мурманской области бывшего сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

Как сообщает областная прокуратура, полтора года назад полицейский -кинолог приехал по вызову в дом на проспекте Металлургов. Вызвавшие полицию жильцы жаловалась, что к ним среди ночи ломится сосед.  Наряд обнаружил мужчину, который на требование патрульных покинуть подъезд ответил отказом. Тогда обвиняемый 4 раза ударил его  электрошокером по ноге и 6 раз — в грудь.

Отмечается, что никаких противоправных действий при этом потерпевший не совершал. В УМВД сообщают, что по результатам внутренней проверки полицейский был уволен в июле, а в сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обвиняемый вину не признает, дело направлено в суд, если вина экс-полицейского будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Теги:
мурманская область, nt
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