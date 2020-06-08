Путин подписал закон о создании единой базы данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Регистр будет содержать сведения о всех жителях страны — их имя, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы. К базе будут иметь доступ спецслужбы, при этом, как отмечали в Госдуме, новый регистр предполагает 12 уровней доступа, чтобы представители ведомств не могли посмотреть информацию, которая к ним не относится. Отвечать за создание и работу базы будет Федеральная налоговая служба, только ее сотрудники получат полный доступ к личным данным россиян.

Законопроект о создании единого федерального регистра Госдума приняла в третьем чтении 21 мая. Согласно документу, ФНС также будет отвечать и за возможные утечки персональных данных, о которых предупреждали критики проекта после его внесения кабмином прошлым летом. База лишь объединит данные, которые уже хранятся в электронном виде в разных ведомствах, отвечали на это авторы законопроекта.