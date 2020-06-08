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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
В Мурманской области на полицейского завели дело за удары задержанного электрошокером
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Мончегорске Мурманской области бывшего сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.
Как сообщает областная прокуратура, полтора года назад полицейский -кинолог приехал по вызову в дом на проспекте Металлургов. Вызвавшие полицию жильцы жаловалась, что к ним среди ночи ломится сосед. Наряд обнаружил мужчину, который на требование патрульных покинуть подъезд ответил отказом. Тогда обвиняемый 4 раза ударил его электрошокером по ноге и 6 раз — в грудь.
Отмечается, что никаких противоправных действий при этом потерпевший не совершал. В УМВД сообщают, что по результатам внутренней проверки полицейский был уволен в июле, а в сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обвиняемый вину не признает, дело направлено в суд, если вина экс-полицейского будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.
Теги:мурманская область, nt
В Рязанской области погиб солдат-срочник ВДВ
Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ, который, по предварительным данным, грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
Портал РЗН.инфо пишет, что солдат покончил с собой, и умер мгновенно, получив травму, не совместимую с жизнью.
По данным YA62.ru, речь идет 19 -летнем солдате, который на КПП воинской части в Октябрьском городке выстрелил в себя. В региональном Минздраве уточнили, что пуля попала в подбородок.