В Мурманской области на полицейского завели дело за удары задержанного электрошокером

В Мончегорске Мурманской области бывшего сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

Как сообщает областная прокуратура, полтора года назад полицейский -кинолог приехал по вызову в дом на проспекте Металлургов. Вызвавшие полицию жильцы жаловалась, что к ним среди ночи ломится сосед. Наряд обнаружил мужчину, который на требование патрульных покинуть подъезд ответил отказом. Тогда обвиняемый 4 раза ударил его электрошокером по ноге и 6 раз — в грудь.

Отмечается, что никаких противоправных действий при этом потерпевший не совершал. В УМВД сообщают, что по результатам внутренней проверки полицейский был уволен в июле, а в сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обвиняемый вину не признает, дело направлено в суд, если вина экс-полицейского будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.