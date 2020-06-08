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№ 59 от 8 июня 2020

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В Рязанской области погиб солдат-срочник ВДВ

Общество15

15
 

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ, который, по предварительным данным, грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Портал РЗН.инфо пишет, что солдат покончил с собой, и умер мгновенно, получив травму, не совместимую с жизнью.

По данным YA62.ru, речь идет 19 -летнем солдате, который на КПП воинской части в Октябрьском городке выстрелил в себя. В региональном Минздраве уточнили, что пуля попала в подбородок.

Теги:
вдв, рязань, nt

Челябинские сотрудники ФСБ провели обыск у активистов «Другой России»

Общество118

Александр Шестаковспециально для «Новой»

118
 

Челябинские сотрудники ФСБ провели обыск у активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Об этом «Новой газете» сообщил координатор партии в Челябинске Иван Алексеев.

Как рассказали Алексееву сотрудники ФСБ, обыски связаны с подготовкой поджога местной прокуратуры. Сам координаротор также связывает задержания с возможным участием активистов в осквернении памятника Белочехам в Челябинске в начале мая.

Алексеев уточнил, что не знает задержанных: из четверых активистов из разных регионов, которые временно остановились в Челябинске на квартире Алексеева, он знаком только с одним.

В ходе обыска из квартиры координатора регионального отделения, сотрудники ФСБ изъяли всю компьютерную технику, включая стационарный компьютер и планшет. Между тем, Алексееву не стали предъявлять никакие обвинения, по его словам, он не значится фигурантом дела.

Теги:
другая россия, челябинск, nt
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