В Рязанской области погиб солдат-срочник ВДВ

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ, который, по предварительным данным, грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Портал РЗН.инфо пишет, что солдат покончил с собой, и умер мгновенно, получив травму, не совместимую с жизнью.

По данным YA62.ru, речь идет 19 -летнем солдате, который на КПП воинской части в Октябрьском городке выстрелил в себя. В региональном Минздраве уточнили, что пуля попала в подбородок.