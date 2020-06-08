Челябинские сотрудники ФСБ провели обыск у активистов «Другой России»

Челябинские сотрудники ФСБ провели обыск у активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Об этом «Новой газете» сообщил координатор партии в Челябинске Иван Алексеев.

Как рассказали Алексееву сотрудники ФСБ, обыски связаны с подготовкой поджога местной прокуратуры. Сам координаротор также связывает задержания с возможным участием активистов в осквернении памятника Белочехам в Челябинске в начале мая.

Алексеев уточнил, что не знает задержанных: из четверых активистов из разных регионов, которые временно остановились в Челябинске на квартире Алексеева, он знаком только с одним. Кроме того, он добавил, что активисты не выходили на связь с 6 июня, их разыскивают родители.

В ходе обыска из квартиры координатора регионального отделения, сотрудники ФСБ изъяли всю компьютерную технику, включая стационарный компьютер и планшет. Между тем, Алексееву не стали предъявлять никакие обвинения, по его словам, он не значится фигурантом дела.