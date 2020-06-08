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№ 59 от 8 июня 2020

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Челябинские сотрудники ФСБ провели обыск у активистов «Другой России»

Общество268

Александр Шестаковспециально для «Новой»

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Челябинские сотрудники ФСБ провели обыск у активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Об этом «Новой газете» сообщил координатор партии в Челябинске Иван Алексеев.

Как рассказали Алексееву сотрудники ФСБ, обыски связаны с подготовкой поджога местной прокуратуры. Сам координаротор также связывает задержания с возможным участием активистов в осквернении памятника Белочехам в Челябинске в начале мая.

Алексеев уточнил, что не знает задержанных: из четверых активистов из разных регионов, которые временно остановились в Челябинске на квартире Алексеева, он знаком только с одним. Кроме того, он добавил, что активисты не выходили на связь с 6 июня, их разыскивают родители.

В ходе обыска из квартиры координатора регионального отделения, сотрудники ФСБ изъяли всю компьютерную технику, включая стационарный компьютер и планшет. Между тем, Алексееву не стали предъявлять никакие обвинения, по его словам, он не значится фигурантом дела.

Теги:
другая россия, челябинск, nt

МВД начало проверку из-за видео, на котором компания полицейских выпивает во время карантина в Сочи

Общество719

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ГУ МВД по по Краснодарскому краю проводят проверку видео, на котором полицейские отдыхают в большой компании в Лазаревском районе Сочи во время действия карантина. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ролике, о котором идет речь, указано, что застолье прошло в кафе «У деда» 5 июня, за день до разрешения общепиту работать в летнем режиме. Автор видео встречает полицейского, просит его представиться, а сам называется сотрудником собственной безопасности МВД.

В беседке отдыхающие подпевают: «Прорвемся, опера!», а голос за кадром подходит к большой компании и просит полицейских встать из-за стола. Встает лишь один мужчина в служебной форме.

«Вы на смене? — спрашивает сотрудник собственной безопасности и получает утвердительный ответ. — С боевым оружием? Употребляете спиртные напитки? Представьтесь, пожалуйста». Затем автор видео спрашивает, есть ли еще сотрудники полиции за столом. После нескольких секунд тишины он говорит, что все равно выяснит.

С 6 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев разрешил кафе и ресторанам работать в летнем режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора. Карантин в регионе продлили до 21 июня, жителям края разрешили передвигаться внутри муниципалитетов без пропусков и без масок.

Влад Янюшкин — специально для «Новой газеты»

Теги:
коронавирус, сочи
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