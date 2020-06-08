Эксперт по делу «Седьмой студии» заявила о травле и попросила суд о защите

Театровед Ольга Королева (Галахова), которая участвовала в проведении третьей экспертизы по делу «Седьмой студии», пожаловалась на травлю и попросила суд защитить ее. Как передает «Коммерсант», соответсвующее письмо в ходе очередного заседания зачитала судья Мещанского суда.

«Прошу защитить меня от нападок и травли прессы, а также со стороны некоторых участников процесса, раздающих направо и налево интервью с клеветническими и порочащими меня, как эксперта в области театра, сведениями», — говорится в заявлении театроведа.

Королева в своем письме отметила, что не согласна с существующим в некоторых СМИ мнением о ее предвзятом отношении к участникам процесса. Она настаивает, что ее работа в ГИТИСе под руководством Бориса Любимова, отца нынешнего министра культуры, никак не могла повлиять на ее экспертную оценку. Судья письмо эксперта к делу приобщила.

Ольга Королева проводила экспертизу вместе с другими специалистами, которые заявили об ущербе в размере 129 миллионов рублей по делу «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств. Адвокаты фигурантов отмечали, что работа была проведена с многочисленными нарушениями.

«Седьмая студия» появилась в 2011 году для реализации театрального проекта «Платформа», на которую правительство выделило около 216 миллионов рублей. Фигурантов дела, среди которых основатель независимой театральной компании Кирилл Серебренников, обвинили в хищении части средств, выделенных Минкультом. При этом авторы повторной экспертизы утверждают, что затраты на постановки значительно превышают сумму, направленную из бюджета.